Rabadán es el primer fichaje del Ourense CF

El Ourense CF ya tiene su primer fichaje para la segunda vuelta, aunque es una incorporación con matices. Se trata de David Rabadán Lucas (22/5/2000-Cuenca), un centrocampista ofensivo que llegó al equipo el pasado mes de agosto, pero al que las lesiones le han impedido debutar hasta la pasada jornada ante la Ponferradina.

Se trata de un jugador con experiencia en la categoría, ya que jugó la última temporada en Unionistas de Salamanca, dónde fue uno de los indiscutibles y marcó siete goles y las tres anteriores había estado en Osasuna Promesas.

En el equipo salmantino coincidió con el técnico Dani Llácer, que como bien reconoce el jugador natural de Cuenca: “Fue uno de los principales motivos de que viniera a Ourense. Me mostró mucho interés y después de coincidir el año pasado y dar con él una de mis mejores versiones no tuve duda”.

El centrocampista disfrutó de sus primeros minutos en el partido ante la Ponferradina

El problema es que nada salió como esperaban en el club ourensanista ni el propio jugador: “Al acabar la pasada temporada me operé de menisco, aprovechando las vacaciones porque en un par de meses debería estar recuperado totalmente. El problema fue que al empezar a entrenar en pretemporada la rodilla se me inflamaba. Primero se habló de que podía estar infectada, volvimos abrir, pero se seguía inflamando, parece ser que porque había como una fístula. Finalmente, tuve que volver a operarme y desde principios de diciembre ya empecé a entrenar con normalidad y en las últimas semanas a entrar en convocatorias”.

Al final fueron seis meses parado y eso le pasó factura: “Se pasa mal tanto tiempo, pero así es el fútbol, que pasas de un año que estás arriba a otro que no das arrancado. Es algo difícil de gestionar, porque la teoría la sabemos todos, pero al final la cabeza de cada uno es lo que domina las cosas”.

Dani Llácer, con el que coincidió en Unionistas, fue uno de los culpables de que firmara en Ourense

En todo caso ya está preparado y el pasado sábado debutó en el Toralín, ante la Ponferradina: “Entre el partido de Copa con el Athletic y la liga ya había entrado en tres convocatorias, pero ya tenía muchas ganas de poder pisar el verde en un partido oficial y en Ponferrada se me removió un poco todo por dentro”. Y lo más positivo es que no tuvo ninguna molestia y se encontró bien: “Por una parte salí contento de volver a competir en un gran campo y con un buen rival. Me encontré bien, cómodo y no tuve ninguna molestia, pero por otra al perder tampoco estas para muchas alegrías”.

Fueron sus primeros minutos con la camiseta azulona, por lo que se puede considerar el primer fichaje del mercado invernal: “Espero que sea así y que pueda aportar lo máximo posible. Poco a poco quiero dar mi mejor versión, aunque me falta el ritmo que te da la competición, que por mucho que entrenes, no lo das cogido”.

Rabadán es una voz más que autorizada para hablar de su equipo, aunque lo haya vivido desde fuera: “Desde que llegué en verano el equipo me ha gustado mucho. Es un buen grupo, que compite muy bien y que tiene jugadores con mucha calidad, lo que pasa es que al tener que jugar la Copa Federación lo la del Rey ha sido una locura. Un montón de semanas con miércoles y domingo, además de los viajes, las horas de autocar y los kilómetros, pero al final ha merecido la pena”. Y finaliza hablando del partido del domingo ante Osasuna B: “Para mí es especial porque estuve allí tres años y aún quedan muchos compañeros. Sabemos que es un filial diferente por su juego y su manera de competir. Son muy peleones y muy intensos, pero nuestro objetivo son los tres puntos”.