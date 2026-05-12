El Ourense CF prescinde de Dani Llácer para las dos últimas jornadas

El Ourense CF se juega la permanencia en Primera RFEF en las dos últimas jornadas de liga y lo hará con un entrenador nuevo. A falta de confirmación por parte del club, el domingo en Talavera el equipo azulón tendrá un nuevo técnico, buscando un revulsivo para intentar romper la mala dinámica de resultados.

Llácer, que llegó esta temporada del Unionistas de Salamanca, deja al equipo en puestos de descenso tras una temporada en la que lo más destacado fue la consecución del título de la Copa Federación y la eliminación de equipos de Primera División en la Copa del Rey como el Oviedo y el Girona.