El Ourense CF se quedó frío ante la Ponferradina (2-0)

Al Ourense CF se le congelaron las ideas en Ponferrada y terminó perdiendo por dos goles a cero en un partido en el que los errores no forzados le pasaron demasiada factura a los azulones. Vaya por delante que en pleno mes de enero, con la climatología que está cayendo, poner a las nueve de la noche un partido en Ponferrada es para hacérselo mirar al “lumbreras” que pone los horarios. Con tres grados empezó el partido y con cero terminó. Por eso los 3.616 aficionados que fueron al Toralín merecen una medalla, entre ellos más de un centenar de ourensanos. No son de recibo esos horarios y los clubes deberían de ser los primeros en quejarse y no mirar para otro lado.

Que la Ponferradina se jugaba la vida y su técnico Medhi Nafti el puesto era algo que ya se sabía antes de empezar. Una vez comenzado el encuentro también se supo que el Ourense CF no era el de otros días. Tras el tanteo inicial, poco a poco los locales se fueron haciendo dominadores ante un equipo azulón que no encontraba el sitio ni tenía la pelota. Y lo único que le salvó de haberse ido al descanso perdiendo fue las grandes intervenciones de su portero titular, Alberto Sánchez, que hasta en tres ocasiones le negó el gol al delantero Cortés.

Pero para acabar de torcer la noche faltaba algo que en las primeras jornadas se dio varias veces y ayer se repitió. Álvaro Yuste dejó a su equipo con diez en el minuto 40 luego de ver la primera amarilla por simular un penalti y la segunda por dar una patada a un rival.

La Ponferradina no desaprovechó la ventaja, si bien la segunda parte comenzó más igualada. Adri Guerrero mandó un centro chut por encima del larguero y el disparo de César Moreno desde la frontal se fue fuera por poco. El omnipresente Cortés volvió a probar fortuna con un disparo que le marchó fuera. Pero no hubo más perdón de los locales. En el minuto 55, Borja Vázquez, tras una pared, se fue por velocidad por la banda derecha y de tiro cruzado al palo largo superó al meta azulón: 1-0.

Aunque solo cinco minutos más tarde los ourensanos vieron la luz al ser expulsado el local David Andújar por agresión sobre Amin. Tuvieron diez minutos buenos los de Dani Llácer, que rondaron el gol, sobre todo en un disparo de Hugo Sanz que el meta Andrés Prieto salvó con muchos apuros. Y en el 70, nuevo regalo. Esta vez es Jelbat el que cabecea sobre su área y Keita, más listo y más rápido la caza y de tiro raso hace el 2-0 que ya fue definitivo. Como no era el día de los azules, el tiempo que quedaba solo fue para que Jerin también fuera expulsado y que debutara David Rabadán, en el que hay puestas muchas esperanzas. Mientras, el mercado de fichajes sigue abierto.