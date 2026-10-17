El Ourense CF quiere hacer un fortín en O Couto frente al Coruxo

El Ourense CF vuelve a un O Couto y lo hace para jugar un nuevo derbi. Esta tarde (17:00 horas) llega el Coruxo, casi en la misma situación, que hace quince días lo hizo el Arosa, también en puestos de descenso, y aquello acabaron llevándose un punto. Además, los azulones quieren borrar el mal sabor de boca que dejó la derrota en Astorga, con un rotundo 4-0.

El conjunto ourensano, que había empezado la liga como un tiro, vio frenada su progresión en las últimas dos jornadas, en las que sumó un punto de seis posibles. Ahora, con dos partidos en casa consecutivos, esta tarde ante los vigueses y el próximo domingo ante los cántabros de la Gimnástica, quiere recuperar las buenas sensaciones y dar un nuevo salto en la tabla clasificatoria.

En el aspecto deportivo, el entrenador Jorge Cuesta no podrá contar con el delantero Brais Penela, precisamente la pasada temporada en el Coruxo, que está pendiente de una resonancia por molestias en una rodilla. Además es seria duda el defensa Algisí, que apenas entrenó a lo largo de la semana por culpa de una sobrecarga que ya le hizo perderse el choque de Astorga.

Enfrente, un Coruxo entrenado por el vigués Javi Fernández, que vive su segunda temporada al frente del equipo y que viene en una complicada situación. Vienen de perder los dos últimos partidos, además ante equipos gallegos, Bergantiños y Compostela, y solo fue capaz de ganar en la primera jornada de liga, al Alavés B.

Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “Debemos tirar de orgullo”

El técnico azulón Jorge Cuesta comenzaba hablando de la vuelta a O Couto: “Afrontamos el partido con las ganas de, no de cambiar la imagen, pero sí el resultado del otro día, que no fue bueno para nosotros y con ganas de quitárnoslo de encima ya”. Sobre el Coruxo comentó: “Es un buen equipo y sin ningún tipo de confianza porque ya nos pasó con el Arosa, que estaba en descenso, o el Astorga, que perdimos. Tengo la duda de si van a seguir por la línea que están hasta ahora, que aunque los resultados no les están acompañando, están bastante estables y continuistas en cuanto a juego. Pero igual ante la falta de resultados pueden hacer algún cambio”. Y terminó hablando de los suyos: “El ambiente es bueno, tenemos tranquilidad, pero luego del mal resultado que traemos del último partido debemos tirar de orgullo para volver a encontrarnos con la victoria”.