El Ourense CF quiere tres victorias de tres posibles en Segunda Federación

El Ourense CF regresa este sábado al campo de O Couto con la tranquilidad que dan las victorias. Lo hace para enfrentarse, desde las siete, al filial del Eibar y con el pensamiento de volver a sumar tres puntos. El comienzo de liga para los azulones ha sido mejor de lo esperado y les ha situado en lo más alto de la clasificación, empatado a puntos con los vascos del Sestao que son los únicos que le han aguantado el ritmo. Dos triunfos que a estas alturas de la película tampoco quieren decir gran cosa, pero sí que dan tranquilidad para seguir trabajando en el día a día en un equipo que lo hace con una sonrisa y mucha dosis de optimismo.

Pese al buen comienzo, el técnico Jorge Cuesta frena cualquier atisbo de euforia: “Tenemos que tener claro que esto acaba de empezar y, pese al buen comienzo que hemos tenido, a la mínima relajación los rivales no nos van a perdonar. Si no salimos enchufados y encajamos puede ser muy complicado darle la vuelta a los partidos. Es verdad que el equipo tiene dos semanas más de trabajo, que tenemos más ritmo competitivo, mejores mecanismos y que cada jornada queremos ser más protagonistas. Está claro que estamos en el buen camino, pero pienso que podemos ser mejores colectivamente y que tenemos margen de mejora porque aún hacemos cosas mal”.

Volviendo al partido de este sábado por tarde, el técnico vigués piensa que el equipo llega bien: “Con la tranquilidad necesaria que nos han dado estas dos primeras victorias para reforzar el trabajo que estamos haciendo en un equipo tan nuevo, pero sabemos que debemos ajustar cosas y tratar de dominar más fases del juego, que es algo que todavía nos falta”.

También habló del rival, el Eibar B: “Es un filial que conserva varios jugadores del año pasado y que tienen más experiencia en la categoría que el Basconia, que era el equipo C, y estos son el B, pero en líneas generales me espero un equipo del mismo corte, con gente rápida arriba, con calidad, pero que también pueden hacer buenas transiciones, que nos van a llevar a muchos duelos directos o a emparejamientos a campo abierto. Debemos estar preparados y saber leer las diferentes situaciones que se nos presenten durante el encuentro para poder manejarlas de la mejor manera”.

Para el partido , el entrenador de los ourensanos cuenta con las bajas de Facu Ballardo, que sigue recuperándose de una lesión en una rodilla y que podría empezar a entrenar con el grupo la próxima semana, y la de Aarón Delgado, que tiene descanso por problemas en las articulaciones. Además, el centrocampista Robus es seria duda por un golpe en un tobillo. El resto, disponibles.