Markitos Alonso, del Ourense CF: “Este equipo tiene buena pinta”

El Ourense CF ha comenzado la liga como un tiro. Dos partidos y dos victorias, que le han situado en lo alto de la tabla. La segunda, el pasado fin de semana ante el Marino en Luanco por un incontestable 0-2 que dejó clara la solvencia de un equipo que todavía está en construcción, pero al que los buenos resultados le van a dar un plus de motivación y tranquilidad para seguir creciendo y sumando.

Uno de los jugadores destacados en estos dos primeros partidos ha sido el delantero Marcos Alonso Rodríguez, conocido como Markitos, que llegó esta temporada al equipo azulón: “Tenía claro que una de mis prioridades era estar en casa y cuando firmó como entrenador Jorge Cuesta ya fue el empujón definitivo. Me entrenó cinco años en Vigo y fueron muy buenos”. Además, venía de una pasada temporada muy complicada en Ávila y quería dar un giro: “Siempre se dice que de lo malo se sacan cosas positivas, pero en mi caso de la experiencia en Ávila no saqué nada”. Un jugador que lleva muchos años en liza, pese a contar solo con 27 años, y que quiere volver a disfrutar del fútbol: “En mi caso trato de vivirlo más o menos igual siempre, pero sí que es verdad que con los años vas teniendo más madurez para tomar decisiones, lees mejor los partidos, y tienes la experiencia necesaria para adelantarte a muchas situaciones que viviste con anterioridad”.

Reconoce Markitos que el inicio ha sido bueno, pero aún no está en su mejor momento: “He marcado un gol y dado una asistencia en estos dos partidos, que está muy bien, pero aún estamos empezando. Tuve que parar un poco por unas molestias y espero que con el paso de las jornadas pueda ir a más”. Y sobre todo después de la pasada temporada tiene muy claro lo que quiere: “Disfrutar del fútbol otra vez y que la gente pueda ver el Markitos de hace año y medio. Porque siempre digo que lo más importante es disfrutar del proceso y ser feliz, si tienes eso todo acaba saliendo bien”.

En cuanto al equipo, en el que todos son nuevos, también tiene su opinión: “La verdad es que el equipo tiene buena pinta, pero no debemos olvidar que todos somos nuevos, incluido el cuerpo técnico. Aunque con estas dos victorias hemos ganado en tranquilidad para seguir trabajando y conociéndonos sin la presión de los resultados. Los entrenamientos semanales son mucho más amenos cuando vienes de ganar”. También habla Markitos de su experiencia de varios años jugando en Segunda Federación: “Suelen ser unas ligas largas, duras y muy igualadas. Pienso que es muy importante ser fuertes en tu casa porque fuera es complicado ganar los partidos. En todo caso, tengo claro que tenemos que ir semana a semana, conociendo también a los rivales y luego ya la propia categoría nos dirá a lo que podemos aspirar”.

Termina hablando del rival del sábado en O Couto. Llega el filial del Eibar a las siete de la tarde: “Otro filial, que es un poco una incógnita. Intentaremos sacar los tres puntos, pero seguro que vamos a tener que estar al cien por cien. Ellos son un equipo joven, que habitualmente nunca sabes por dónde te pueden salir, pero seguro que tienen calidad y no nos lo pondrán nada fácil”. Y también de lo que espera a nivel particular: “Lo primero que pido es que me respeten las lesiones y luego intentar cumplir los objetivos que el club se marcó, pero sin obsesionarse. Poco a poco y con tranquilidad siempre salen mejor las cosas”.