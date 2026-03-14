Ourense CF - Racing de Ferrol: Un derbi que marcará el futuro

El campo de O Couto vive esta tarde un nuevo derbi gallego entre el Ourense CF y el Racing de Ferrol, un choque en el que se espera un gran ambiente y en el que ambos equipos necesitan sumar los tres puntos, aunque con objetivos bien diferentes, los azulones para alejarse de los puestos de descenso y los departamentales para apurar sus opciones de volver a meterse en puestos de promoción.

El Ourense CF tiene para este partido las bajas de Nacho Castillo, por lesión y de Jerin, que cumple ciclo de cinco tarjetas amarillas. El resto, todos disponibles en un encuentro que servirá también como homenaje antes del comienzo a cuatro jugadores que siguen sumando partidos vestidos de azul. Miguel Prado y Amin han cumplido 100 partidos, Hugo Sanz llegó a los 150 y Jerin supera los 200. Luego intentarán celebrarlos con una nueva victoria.

El técnico Dani Llácer decía que “volvemos a O Couto, dónde nos sentimos muy bien, en un derbi que siempre es muy atractivo y ante un gran equipo. Quedan 11 partidos y todos son muy importantes, hoy es el Racing y, aunque no es una final, sí que los puntos en juego son muy importantes”. Precisamente del rival no dudó en afirmar que “es un equipo que por plantilla, que parece una selección de Primera Federación, con muchos jugadores con experiencia en superior categoría, y por los recursos que tiene debería estar peleando con el Tenerife por el ascenso directo y que no es así por diferentes circunstancias, por eso sabemos que la dificultad que vamos a tener va a ser máxima". Reconoce que pese a la derrota en Barakaldo, su equipo "ha salido reforzado, aunque volvimos de vacío. Quedó claro que somos un equipo muy competitivo, que en nuestro campo nos encontramos cómodos, a gusto, pero también que tendremos que hacer un partido excelente en el plano defensivo, con una concentración máxima, ganando duelos, disputas y que cuando tengamos la pelota debemos poner un ritmo muy alto para intentar someterles”.

Enfrente estará un Racing de Ferrol que estará muy bien arropado por sus aficionados, ya que se espera que cerca de un millar copen la grada de Preferencia. El equipo, al que ahora entrena Guillermo Fernández Romo tras sustituir a Pablo López, no acaba de arrancar y lleva una temporada de muchos altibajos que le tiene fuera de los puestos de promoción de ascenso, objetivo innegociable para los verdes. En el partido de esta tarde no estarán Zalaya ni Antón Escobar por sanción. Sobre el derbi, el técnico departamental afirmó que para sumar la victoria, “debemos jugar el partido y hacerlo bien, si no sabemos que no te llega. Ser no solo competitivos sino competentes”. Y sobre los azules dijo que “es un equipo muy intenso, muy proactivo en la presión, pudiente y que tiene buenos jugadores”.