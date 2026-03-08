El Ourense CF, sin suerte cara a gol, cae en Barakaldo (1-0)

El Ourense CF se enfrentaba en Lasesarre al Barakaldo en un partido donde los azulones intentarían sacar la victoria ante uno de los equipos más en forma de la Primera Federación. Los de Dani Llácer venían de ganar en el derbi ouresano al Arenteiro pero enfrente estaba el Barakaldo de Imanol de la Sota que acumulaba una derrota en los últimos cinco partidos y no sabe que es perder como local desde que empezó 2026.

El partido comenzó con los locales dominando el balón pero siendo el Ourense CF quien tenía las ocasiones más peligrosas. Gaizka Campos tuvo que achichar y desviar el disparo de Martín Ocho tras un gran pase en profundidad para el delantero del Ourense CF.

Con el paso de los minutos, el Barakaldo pudo adelantarse pero sin suerte en sus acciones. Los de Imanol de la Sota llevaban el tempo del partido pero era el Ourense quien tenía las más clara a la contra. Primera David Muñoz y después Raúl Hernández.

Con el 0-0 se llegó al descanso y con el Ourense dejando buenas sensaciones.

La segunda parte comenzó con el Barakaldo realizando un triple cambio con el objetivo de reaccionar ante el Ourense CF que en la primera parte pudo irse por delante en el marcador. Con el paso de los minutos el Ourense CF volvía a encontrarse cómodo en el campo.

En el minuto 49, Martín Ochoa remataba un centro de Hugo Sanz pero era Gaizka Campos quien evitaba el tanto azulón. Minutos más tarde llegaría una jugada en la que Iñigo Muñoz detectaba la incorporación de Pedernales y este dejó atrás para que Huidobro pusiera el primero del partido, que a la postre sería definitivo.

Los de Imanol de la Sota marcaban y comenzaron a jugar un partido donde el Ourense CF fue incapaz de generar mucho peligro. Dani Llácer intentó mover el banquillo pero sin suerte.

En los minutos finales fue el Ourense CF quien tuvo dos ocasiones para empatar, primero Amin estrellaba en el larguero un balón rebotado por un defensa a centro de Guerrero y luego Carmona remataba alto la última del partido.

Con esta derrota el Ourense CF sigue en el borde del descenso y la próxima semana recibe al Racing de Ferrol en O Couto.