El Ourense CF sigue desinflándose y cae ante el Coruxo (0-1)

Otra derrota para el Ourense CF, que está teniendo un mes de octubre para olvidar y en el que no consigue ganar un partido. Esta vez fue el Coruxo el que se llevó los tres puntos de O Couto en un derbi en el que mostró más intensidad y fe en sumar una victoria que también necesitaban como el comer, después de cinco semanas sin ganar. Y llueve sobre mojado, antes fue el Atlético Astorga el que le dio un buen revolcón a los azulones y también el Arosa, que se llevó un empate de O Couto. Total, un punto conseguido de los últimos nueve en juego y adiós a esa ilusión que había generado en las cuatro primeras jornadas ligueras. Habrá que saber si lo real era eso o ahora se está viendo el verdadero potencial del equipo.

El partido no fue para tirar cohetes. Andaban ambos asentándose y con los azulones llevando el peso y el Coruxo pertrechado atrás, apretando y buscando las contras. Y en estas se encontraron con el 0-1, en el minuto 11. Un saque de esquina que le cayó en la frontal a Álex Barba y que tras pasar entre un bosque de piernas, entró en la portería de un Diego García que llegó a tocar la pelota con la mano, pero no pudo evitar el tanto.

Los ourensanos acusaron el golpe y se bloquearon. No encontraban ni el juego ni el ritmo necesario para sorprender a los vigueses, que estaban muy bien asentados y seguían siendo los que más peligro creaban. El exazulón Nacho Fariña disparó por encima del larguero y cerca de la media hora una internada de Dani Rosas la finalizó con un potente disparo con la izquierda que obligó al meta local a emplearse a fondo para mandar la pelota a saque de esquina. El conjunto de Javi Pereira tenía claro a lo que jugaba ante un Ourense CF sin ideas y sin crear peligro alguno en la portería de un Pablo Cacharrón inédito en los primeros 45 minutos.

Segunda mitad

Salió con más intensidad el equipo de Jorge Cuesta tras el descanso y tuvo más acercamientos. Primero fue un balón para Viti que se fue por velocidad y sacó un disparo al que llegó Álex Barba para mandar a córner. Y más tarde probó Facu Ballardo con dos disparos desde la frontal. El primero se le fue por encima del larguero y el siguiente pegado a la cepa del poste. Reaccionó el Coruxo, al que le sentaron mejor los cambios y tuvo dos buenos remates para poner el 0-2 en el marcador. Ambas para el incansable Dani Rosas. La primera fue una media vuelta dentro del área que se le marchó por encima del larguero y la segunda, tras un buen centro de Iván Breñé desde la izquierda que el delantero vigués remató solo, pero por el medio de la portería y la detuvo Diego García.

El encuentro estaba más abierto, pero con las mejores ocasiones para los visitantes, como la que tuvo Arruabarrena en el 68, que remató de cabeza un centro de Xavi Cidre y que se marchó rozando el poste. Se entró en la recta final del partido y los ourensanos, con más corazón que ideas, intentaban cuando menos salvar un punto. Cerca estuvieron en el 84 con un buen disparo de Aarón Delgado que se marchó fuera por poco y en el 92, de los cuatro que había prolongado el colegiado, Manu Buide, sumado al ataque, enganchó un disparo raso desde la frontal, tras otro saque de esquina, que se marchó rozando el poste de la portería de Pablo Cacharrón.

Al final, nueva derrota de los de Jorge Cuesta, al que se le está atragantando el campo de O Couto. El sábado era el cuarto partido como local y solo ha conseguido ganar el de la primera jornada de liga ante el Basconia. La próxima semana repiten ante la Gimnástica, que también está en la zona baja.