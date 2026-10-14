Jesús Cambil, centrocampista del Ourense CF: “Fue una cura de humildad”

El Ourense CF sufrió una dura derrota el pasado sábado en el campo de La Eragudina, donde el Atlético Astorga le infligió un incontestable 4-0. Un resultado que nadie esperaba y que sirve para que los ourensanos tengan claro que, como no compitas al cien por cien en todos los partidos, cualquier equipo te puede pintar la cara.

Uno de los veteranos de la plantilla azulona es el centrocampista granadino Jesús Cambil Fajardo, que llegó esta temporada al equipo, pero que lleva muchos años jugando en Segunda Federación. Aunque su llegada al equipo no tuvo el comienzo deseado: “Se puede decir que no empecé con buen pie. Arranqué la pretemporada un lunes y el sábado, al golpear una pelota para dar un pase, se me dobló un dedo, me hinchó y acabé teniendo una rotura. No hice pretemporada y empecé a entrenar la primera semana de liga y, en la jornada dos, en el viaje a Luanco, ya tuve los primeros minutos”. Reconoce que la inactividad pasa factura: “Está claro, y lo notas en la velocidad y el ritmo de competición, que es algo que solo se coge con los partidos. Ahora, cada vez con más minutos y también más entrenamientos, voy estando mejor y creciendo con el equipo”, apunta Cambil.

Claro que en ese crecimiento no se puede contar el último partido en Astorga: “Partiendo de la base que no fue nuestro mejor encuentro, no vamos a ser hipócritas, pienso que el resultado es demasiado abultado. Tanto con el 0-0 como con el 1-0 tuvimos ocasiones que, si hubieran entrado, igual estamos hablando de otro resultado. Pero ya pasó, toca pensar en el siguiente partido ante el Coruxo, pero debe de servirnos como una cura de humildad porque nos pintaron la cara”. Con todo, no le encuentra mucha explicación: “No es que fuéramos crecidos al partido ni mucho menos, pero sí que debe servirnos para entender que ante cualquier equipo de la liga, como no estés al cien por cien, te puede ganar porque todos tienen buenas plantillas y buenos jugadores y vemos todas las jornadas que hay mucha igualdad”.

Hasta este partido, el equipo estaba sólido en defensa, encajando muy poco, si bien en ataque les está costando hacer gol: “Sí que defensivamente estamos bien, porque el equipo trabaja en bloque. Sin embargo, nos está costando marcar pese a que somos un equipo dominador, combinativo y que estamos teniendo llegadas, pero que no se traduce en muchas ocasiones y, mucho menos, en goles. En todo caso creo que el propio juego que estamos haciendo nos va a llevar a marcar goles. Tenemos que estar tranquilos en ese sentido”, destaca el jugador del Ourense CF.

También habla Jesús Cambil, con muchos años en la categoría, de cómo la percibe: “Si la analizabas antes de empezar igual veías a Compostela, Amorebieta o Sestao como favoritos, pero una vez que empieza, la realidad te dice otra cosa. Aún es muy pronto y va muy poco tiempo para ver lo que puede hacer cada equipo. En todo caso, mi experiencia me dice, y aunque suene un poco a tópico, que los objetivos se deciden siempre en las últimas diez jornadas y si llegamos bien situados a esas alturas significará que es una buena temporada y que podemos luchar por todo”.