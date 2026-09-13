Un Ourense CF sigue con paso firme y no falla en Luanco (0-2)

Los jugadores del Ourense CF celebran uno de los goles conseguidos en la visita a Luanco.

El Ourense CF sigue con paso firme en este inicio liguero en Segunda Federación y, en Luanco, logró la segunda victoria consecutiva después de derrotar al Marino por 0-2, un resultado que le sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria, empatado con el Sestao con seis puntos.

El partido en tierras asturianas fue una demostración de seriedad y control del equipo de Jorge Cuesta desde el primer minuto. El conjunto ourensano tuvo el dominio del encuentro, apenas pasó por apuros y también supo sufrir cuando más apretó el conjunto local. Antes del primer gol azulón ya tuvo Robus una buena ocasión en un balón muerto en el área, pero no estuvo fino. En el minuto 9, una buena jugada por la banda derecha terminó en un centro de Miguel Cera que controló Marquitos para rematar pegado al palo y poner el 0-1 en el marcador.

El tanto asentó todavía más a los ourensanos, que tenían el partido controlado y que incluso pudieron hacer el segundo en una ocasión malograda por el delantero Viti.

En la segunda parte apenas cambió la decoración, con un Ourense CF muy bien plantado, serio en parcela defensiva, con el control de la pelota en el centro del campo y con llegadas a la portería de Dennis. De nuevo Viti pudo marcar, pero en esta ocasión el buen disparo del ourensano lo solventó el meta asturiano con una buena intervención.

En el minuto 60 llegó el 0-2, que a la postre sería definitivo. Saque de esquina que remata de cabeza en el primer palo Algisí al fondo de la red. Es la segunda semana consecutiva en la que marca el defensor azulón.

A partir de ese momento, Jorge Cuesta movió el banquillo dando entrada a Mario Jorrín y Cambil, dos jugadores llamados a ser importantes y que en la tarde de ayer debutaron. Poco a poco fueron durmiendo el choque ante un Marino de Luanco que quería, pero no podía.

El único peligro llegó a través de balones colgados sobre el área, pero tanto el meta Diego García como la defensa solventaron las acciones sin mayores problemas para sellar el triunfo y traer a tierras ourensanas tres nuevos puntos.