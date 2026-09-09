Víctor Algisí, defensa del Ourense CF: “Hemos formado un buen grupo”

El Ourense CF ya tiene los tres primeros puntos. Fue en el debut en Segunda Federación, en casa y ante sus aficionados, luego de derrotar la CD Basconia por dos goles a uno, remontando, con sufrimiento y casi pidiendo la hora, pero logrando una victoria que les ha dado una confianza muy importante para las próximas jornadas.

Uno de los jugadores más destacados y con experiencia de muchos años en la categoría es el defensa alicantino Víctor Algisí, que pasó por equipos como el Badalona, Yeclano, Formentera o la pasada temporada en el Orihuela CF, que jugó en O Couto la final de la Copa Federación. Por eso, el defensa que ahora defiende la camiseta azulona tiene claro que “para nosotros era muy importante empezar bien. Después de una pretemporada larga ya teníamos ganas de competir y que mejor manera de hacerlo logrando la primera victoria”. Porque además recuerda que “no fue nada fácil porque el Basconia se puso por delante y darle la vuelta a los partidos no es sencillo y más ante un filial que siempre empiezan muy bien las temporadas. Por suerte empatamos pronto, eso nos dio confianza y tranquilidad y conseguimos ponernos por delante”. Y luego también supieron sufrir: “Demostramos tener mucho oficio para cerrar el partido, estuvimos muy comprometidos, nos hemos ayudado mucho e incluso los que entraron desde el banquillo han estado muy implicados en un momento que no era nada fácil, por eso creo que todos han estado de diez”.

Tiene claro Víctor Algisí que “con las bajas que teníamos se pudo ver la fuerza del grupo. Todos estamos preparados y cuantos más estemos disponibles será mejor para todos”. Entre ellos también el defensa alicantino, que llegó muy justo porque se perdió tres semanas de pretemporada por lesión, pero tiró de galones: “Es verdad que no llegué como me hubiera gustado, pero en estos casos toca tirar de experiencia. Intentas colocarte bien, no hacer esfuerzos de más y al final sí que los últimos minutos se me hicieron cuesta arriba, pero todo se suple cuando consigues la victoria. Además, cuando vas por delante siempre das una carrera más y sacas fuerzas de dónde ya no tienes”.

Luego de trabajar con el equipo toda la pretemporada y una vez que llegaron las últimas incorporaciones, el defensa azulón considera que “hemos conformado un buen grupo. Es verdad que en general es un equipo joven, pero que tiene mucha ambición y muchas ganas. En todo caso esto acaba de comenzar, el año es muy largo y van a pasar muchas cosas. Es una liga muy igualada y con muchos equipos que han conformado buenas plantillas, por eso tengo claro que tenemos que ir paso a paso, creciendo como equipo y mejorando y corrigiendo cosas durante los entrenamientos semanales”.

Y termina hablando de lo que espera de la temporada, aunque sea pronto para analizarla: “Creo que se puede soñar, pero con los pies en el suelo siempre y paso a paso, eso es lo que me dice la experiencia que he tenido en los años que he estado arriba. Cuando se ponen las expectativas muy altas, al final te pesa. Tenemos que tener ambición y, por supuesto, salir a ganar todos los partidos y luego ves que muchas veces las cosas salen por sí solas”.

Lo dice un jugador que ya solo piensa en el próximo partido: “La victoria ante el Basconia ya es historia y lo único que tenemos que hacer es pensar y trabajar en el próximo partido. Sabemos que no va a ser fácil, es un campo complicado y ellos estarán con mucha moral después de ganar al Compostela con una solvencia que ha sorprendido un poco a todos. En todo caso, cada partido es un mundo y vamos a ir con toda la ilusión a por otros tres puntos”.