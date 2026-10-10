El Ourense CF va a por otro triunfo como visitante
El conjunto de Jorge Cuesta visita desde las cuatro y media al Atlético Astorga, que está situado en descenso
El Ourense CF afronta esta tarde, desde las cuatro y media en el campo de La Eragudina, un nuevo encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga. Lo hace con la tranquilidad de llegar en puestos de promoción de ascenso y también con la vitola de haber ganado los dos anteriores que jugó como visitante. Enfrente, un Atlético Astorga que en su feudo ha ganado con solvencia al Marino de Luanco (3-0), pero que ha perdido ante el Portugalete (0-1) y el Amorebieta (0-1) y que se encuentra en puestos de descenso.
Pese a la situación clasificatoria de ambos equipos, el técnico azulón Jorge Cuesta evita la confianza: “Es cierto que nos medimos a un rival de la parte baja de la clasificación, pero nos va a exigir y seguro que será un partido complicado. Se trata de un campo que es bastante irregular y puede ser un partido trabado. Ellos, pese a su situación, son un equipo muy agresivo, competitivo y que suele ser un rival incómodo”.
Por eso, Cuesta tiene claro que será importante “estar siempre en partido y si es posible, abrir el marcador cuanto antes”. Eso fue lo que consiguieron “en Luanco y Amorebieta, para poner el partido a nuestro favor”.
El Ourense CF “va creciendo con el paso de las jornadas. Los jugadores se van conjuntando cada vez más con las semanas de entrenamiento, van teniendo más minutos de competición y vamos recuperando lesionados, lo que nos da más posibilidades para tener rotaciones”, añade el técnico. Aunque en este inicio de competición pone un pero. “Donde nos está costando un poco más es en la zona ofensiva. Nos falta estar un poco más coordinados, pero poco a poco vamos intentando mejorar. Es verdad que mi manera de pensar no es ser un equipo defensivo, aunque es cierto que esta temporada le estoy dando más importancia que otros años, porque entendimos que al empezar desde cero y con tantos jugadores nuevos era importante para coger confianza no encajar y ser serios y seguros en ese aspecto”, asegura Cuesta.
El Atlético Astorga compite por primera vez en Segunda Federación de la mano de su técnico José Luis Lago, que cumple su quinta temporada al frente del equipo maragato. No ha comenzado de la mejor manera posible, porque en cinco jornadas lleva un triunfo y cuatro derrotas, aunque espera poder revertir la situación ya desde el partido de esta tarde.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último