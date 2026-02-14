El Ourense CF vence al Mérida en un gran partido (3-1)

El Ourense CF se enfrentaba este sábado al Mérida en su regreso a O Couto tras tener que jugar dos partidos fuera como local debido a las obras del césped del estadio ourensano. Los de Dani Llácer atraviesaban un momento a la baja donde las derrotas los han llevado a acercarse mucho a los puestos de descenso pero logró una victoria muy importante.

Comenzaban mejor los visitantes aprovechando la profundidad por banda derecha que les daba Chiqui antes de ceder a Areso quien en un primer disparo se topó con el poste y en el segundo en una segunda ocasión similar en Alberto Sánchez.

Avanzaban los minutos y el Ourense CF se iba encontrando mejor en el terreno de juego. A la media hora del partido, Adri Guerrero logró una contra e internarse al área antes de sacar un disparo y poner el 1-0. Con el gol de Guerrero, el conjunto de Dani Llácer estuvo mejor y volvió a anotar. Esta vez, por medio de Raúl Hernández que se estrenó como goleador tras una gran jugada individual completada con un balón al segundo palo (2-1).

En la segunda mitad, el Mérida comenzó mejor pero sin generar mucho peligro a la portería defendida por Alberto Sánchez. Pese a no llevar la iniciativa el Ourense CF controlaba el partido hasta el gol visitante.

Un error de Miguel Prado en la salida del balón dejo suelto el esférico en el área pra que Javi Areso recortara distancias (3-1) y pareciera que podía apretarse el encuentro. Poco duró la alegría en el conjunto visitante ya que César Moreno colocó el tercer tanto azulón y sentenció el partido.

Con esta victoria el Ourense CF pone fin a la racha negativa y afronta una nueva semana con tres puntos más