Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “Fue un partido cerrado y sin ocasiones”

El técnico azulón, Jorge Cuesta, hablaba en rueda de prensa de la derrota de su equipo: “Creo que fue un partido cerrado, sin muchas ocasiones ni para unos ni para otros, en el que ellos se ponen por delante y eso nos condicionó un poco en la primera parte. Creo que ellos también tienen más claro lo que hacer, aunque conseguimos igualarlo y permitimos que no estuvieran cómodos, aunque nosotros ni tiramos a puerta en la primera parte. En la segunda parte, creo que tuvimos alguna ocasión más clara, pero en definitiva creo que era el tipico partido de cero a cero que una jugada de balón parado lo decide, pero sin mucho más”. Sobre su equipo habla de una progresión insuficiente: “Creo que no salimos mal. Los dos equipos teníamos claro cómo hacer daño, pero a raíz del gol no enlazamos situaciones de circulación en campo contrario, pero bueno, con los cambios dimos más sensación de peligro, pero sin tirar a portería casi nada”.

Sobre la situación de su equipo y los últimos resultados, Jorge Cuesta reflexionaba: “Igual tenemos que darnos cuenta de que nuestra liga es la de todos los equipos, no digo ni arriba ni abajo. Lo que pasa es que igual perdimos un poco el foco por las victorias del inicio, pero lo digo sin más, es decir, para la semana que viene podemos ganar, perder o empatar. Lo que me preocupa más es que no damos tenido un volumen más alto, ya no digo de tiros, de llegadas, salvo en tramos de partido que vas perdiendo y te vuelcas un poco más. Es lo que me preocupa, lo otro al final vamos a ganar contra unos y contra otros perderemos, estaremos partes de la temporada abajo, arriba o en mitad de tabla. Lo que me importa es cómo lleguemos a los siete u ocho últimos partidos, que es donde tenemos que dar de verdad la medida si queremos hacer una temporada normal”.

El banquillo visitante

Por su parte, el técnico del Coruxo, Javi Pereira, estaba muy satisfecho: “Nos vamos muy contentos por la victoria porque nos hacía falta y veníamos de una dinámica muy negativa, pero también muy contento por el gran trabajo de todo el equipo. Hemos estado muy bien a nivel defensivo y sabemos que ganar fuera de casa es muy complicado. Sabíamos la identidad del Ourense CF, pero muchas veces el plan sale bien y otras no tan bien. Esta vez salió, no cometimos errores, dejamos la portería a cero y sumamos tres puntos”.