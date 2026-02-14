El Ourense Ontime a continuar la escalada

Continuar en la buena línea de juego y resultados. Ese es el objetivo del Ourense Ontime en el duelo de esta jornada, que le enfrentará al Móstoles madrileño sobre la pista central de Os Remedios. El cuadro ourensano ha ido de menos a más esta temporada. Un comienzo complicado y un rendimiento que se ha elevado con el paso de las jornadas. Buscarán mantener esa inercia ante un rival “vecino” en la clasificación.

“Es un partido muy importante para nosotras porque nos permitiría asentarnos en esa zona media de la tabla y poder aspirar a mirar hacia arriba. Y también es especial para el Ontime de Carlos Navarro, porque nunca le he podido ganar al Móstoles dirigiendo a este equipo en las tres veces que nos enfrentamos, dos en Liga y una en Copa. Eso sí, esta será la primera vez que juguemos en la pista de Os Remedios. Es un rival muy incómodo, pero confiamos en sacarlo adelante”, explica Carlos Navarro, entrenador del conjunto ourensano.

Enfermería

En el apartado deportivo, la capitana Marta está entre algodones por molestias en un pie, pero estará con el equipo después de perderse el partido de la pasada jornada en Navalcarnero ante Futsi. Las demás jugadores, disponibles, incluida Ju Pedreira, que superó las molestias y después del encuentro se incorporará a la selección española absoluta.

Todas dispuestas a mantener las buenas sensaciones en el juego del equipo y buscar una victoria ante un rival directo en esa zona media de la tabla, por si fuera posible volver a escalar posiciones y acercarse al top-4, zona para la que el equipo demostró que está preparado si sigue creciendo como hasta ahora, sobre todo tras lo visto en los dos partidos más recientes ante el líder Melilla, que remontó en los instantes finales en la pista de Os Remedios (1-2) y el actual campeón Futsi (2-2), que salvó un punto con el juego de cinco.

Un encuentro directo para saber si todavía es posible soñar con la zona noble para el Ourense Ontime ante un Móstoles siempre complicado.

Os Remedios, 17:00 h.