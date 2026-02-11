Ju Pedreira, jugadora del Ourense Ontime, “feliz y lista” para debutar con la absoluta

Ju Pedreira, la jugadora del Ontime que hace un par de años desafiaba a los médicos que le auguraban un futuro deportivo lejos del futsal de élite, sigue ganando batallas. Cada vez quedan más lejos aquellos 15 meses de sufrimiento y tres pasos por el quirófano para superar las lesiones de rodilla que estuvieron a punto de ganarle la batalla a una de las jugadoras más prometedoras del fútbol sala femenino gallego. Si hay una convocatoria con la selección española de la que alegrarse esa es la de la coruñesa, que ha sido citada por Clàudia Pons para el Futsal Week, un torneo la próxima semana en Croacia. Será su debut con la absoluta española, estreno por el que siente “feliz”, aunque solo es posible “gracias al equipo”, con el que sueña tener “un gran final de temporada”.

La jugadora reconoce que “no contaba esta convocatoria. Vane (Barberá) me envió el documento de la Federación y me quedé volada. Estoy muy centrada en volver a sentirme la jugadora de antes de la lesión y ni siquiera me planteaba la posibilidad de la selección, pero ahora que llega, desde luego que voy a tratar de aprovechar la oportunidad y, sobre todo, disfrutarla. Después de todo lo que sufrí con la lesión y con el proceso de recuperación, estoy muy feliz”.

Ju Pedreira se saca méritos personales y asegura que “es un premio al sensacional trabajo y al nivel que está teniendo el equipo. Precisamente esta convocatoria solo es posible gracias al equipo, tanto a las jugadoras como al staff técnico y directivo”.

El sábado toca “un partido importantísimo” en Os Remedios ante el Móstoles, un rival directo por la zona media alta, el nuevo objetivo del Ontime. Al día siguiente, viaje a Madrid para desde allí poner rumbo a Croacia para disputar el Futsal Week, cita preparatoria del Preeuropeo. El lunes 16, partido ante Noruega y el miércoles 16 cita ante la anfitriona.

“En 2021 ya había estado con la selección española sub-23, pero este será mi estreno con la absoluta”. Visto el nivel que está mostrando, seguro que será la primera convocatoria de muchas. “Ojalá”, añade.

Antes de eso, la liga, en la que el Ontime ya está afianzado en la zona media. La derrota por la mínima ante el líder Melilla (1-2) y el empate al campeón Futsi (2-2) en las dos jornadas más recientes marcan “el verdadero nivel de este equipo. Nos costó arrancar, con aquellas derrotas en Esplugues y Ceuta, pero el gran trabajo realizado está dando sus frutos. Tenemos una plantilla muy competitiva y espero que esta temporada todavía nos llevemos muchas alegrías. Está la Copa Xunta, en la que tenemos la opción de un título a dos partidos y en la liga, si seguimos a este nivel, quien sabe si llegaremos al play off”. Palabra de Ju, que está “muy cerca de mi mejor versión”.