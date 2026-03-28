El Ourense Ontime no falla frente al Chiloeches (4-2)

El Ourense Ontime regresó después del parón de la mejor manera, con una victoria por 4-2 frente al colista Chiloeches y termina la jornada en la séptima posición, a cinco puntos de la cuarta posición.

El encuentro arrancó con un gol en propia puerta de Uxía, al intentar despejar un saque de esquina botado por Daniela. Lejos de venirse abajo, el conjunto de Carlos Navarro reaccionó con carácter y fue haciéndose con el control del juego en Os Remedios.

Raquelilla, tras una recuperación en mitad de cancha, firmó el empate con un potente disparo a la escuadra. Las ourensanas generaban las mejores ocasiones, pero Sandra sostenía a las visitantes con grandes intervenciones bajo palos.

Segunda parte

Tras el descanso, Chiky culminó la remontada tras aprovechar una asistencia de Ana Rivera. Poco después, Melli amplió la ventaja con un disparo exterior tras una acción embarullada nacida de una falta. Con el 3-1, el Ontime supo gestionar el ritmo del partido, obligando al Chiloeches a asumir más riesgos.

En el tramo final, las andaluzas apostaron por el juego de cinco, logrando mayor posesión, pero sin acierto en ataque para evitar la derrota. En el último minuto, Carla Ayensa anotó el cuarto gol de las ourensanas y ya en la última jugada, Nora dejó el definitivo 4-2 en el luminoso de Os Remedios.

El próximo encuentro del Ontime será el sábado, a las 18:00 horas, frente al Atlético Torcal, a domicilio. Nueva oportunidad para seguir escalando en la tabla.