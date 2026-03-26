El Ontime mira al próximo curso y ata a las “Mellis”

Todavía faltan más de dos meses para que la Primera División de fútbol sala femenino baje el telón, pero el Ontime no pierde el tiempo y ya mira al próximo curso. El conjunto ourensano acaba de realizar las primeras renovaciones y ata a las “Mellis”. María de los Ángeles Melli y Ana María Pino Cabrera, se comprometen con el equipo ourensano por dos años más.

Las mellizas ubriqueñas, con pasado en la selección española, llegaron esta temporada procedentes del conjunto murciano de La Boca Te Lía Alcantarilla y están siendo dos de las destacadas de un Ontime que atraviesa el momento más dulce del curso.

Melli ha tomado por el momento el relevo de Sara Moreno como la máxima goleadora del conjunto ourensano esta temporada. Solo en liga acumula 11 goles y aunque el grupo está siendo el secreto de la mejoría del conjunto ourensano, ella es una de las culpables de los buenos resultados desde que se reanudó la competición tras el parón del Mundial de Filipinas. “Lo que me llevó a aceptar esta opción de renovación es, por un lado, el proyecto interesante de este club y por otro, el hecho de que soy una deportista de continuidad, me gusta sentirme parte del proyecto”.

Anita Pino, por su parte, destaca que “el buen grupo que formamos la plantilla y el cuerpo técnico engancha y te anima a seguir”. Y por supuesto, también la trayectoria más reciente. “Empezamos mal, pero el equipo está en su mejor momento de juego y resultados. Solo perdimos el partido ante el Melilla y al final”.

Las dos consideran que la mala dinámica en el arranque no se debió a la falta de trabajo, sino a un lógico proceso de adaptación. “Estaba claro que el equipo, antes o después, iba a estar a buen nivel, porque el trabajo, incluso el de aquel primer momento de temporada, estaba siendo bueno, aunque nos costó adaptarnos más tiempo de lo deseado”. Anita lo tiene claro, “al principio trabajamos bien, pero ahora competimos mejor. Además, tenemos un plus respecto a la mayor parte de los equipos en lo físico y nos está dando puntos”.

El despertar del Ontime coincidió, entre otras cosas, con el despegue anotador de Melli, para la que el técnico del Ontime pedía su convocatoria con La Roja. El premio se lo llevó Ju Pedreira, aunque Melli también habría poder tenido sitio. “Después del parón por el Mundial estoy teniendo mucho acierto. No soy demasiado goleadora, ya que todos los años estoy entre 10 ó 12 y esos son los que llevo ya ahora, cuando todavía faltan nueve partidos. Ojalá siga la racha”.

Las Mellis tienen claro que sin el lastre del primer tramo de competición “estaríamos en play off, seguro”. Melli reconoce que “a pesar de derrotas como las de Penya Esplugues o Ceuta seguimos soñando con el top-4. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar a que pinche alguno de los de arriba”. Para Anita, “el Melilla es superior, pero mirando a los demás, creo que si seguimos a este nivel podremos tener opciones, a ver si pinchan y suena la flauta”.

Más allá de lo deportivo, la ciudad de Ourense y la provincia es otro punto a favor en esta continuidad: “Es una ciudad pequeña, familiar y muy acogedora”, dice Anita Pino. A Melli, además de “las termas y las márgenes del río” también le gustan “los miradores de la Ribeira Sacra, es una zona muy bonita. Además, ahora ya ha dejado de llover”.

Mirando al futuro

Con Melli y Anita Pino comienza a construirse el Ontime 2026-2027. Ellas son las primeras renovaciones de un equipo que quiere ser fuerte desde el principio para ser protagonista en Primera División.