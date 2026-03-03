El Ourense Ontime queda sin final de la Copa Galicia (1-4)

El Castro terminó con el sueño del Ontime de disputar cuatro años después una final de la Copa Galicia al vencer por 1-4 en Os Remedios en un partido que se decidió en la segunda parte, en la que el conjunto lucense demostró porqué es uno de los equipos más en forma de la Primera División. Su paso adelante después de un primer acto en el que se vio superado le permitió sacar a relucir su enorme nivel y su pegada para llevarse la semifinal y citarse en el partido por el título con el Poio, que ganó en el otro duelo con mucha claridad al Burela por 7-1.

En Os Remedios, el Ontime empezó dormido y eso le costó encajar el 0-1 y pudo ser peor. Antes del minuto y medio y después de un tímido ataque local, contra del Castro, pase de 20 metros a la espalda de la cierre y Luana, sola ante Uxía, cruza para adelantar a las visitantes. Y en la siguiente jugada, acción trenzada que termina con un pase al átrea y un remate de Jeny, que sola envía pegado al palo.

Cuatro minutos tardó en comparecer el Ontime en el duelo, pero desde ese momento el equipo local fue mejor. Alice tuvo el empate en el minuto 8, pero Caridad sacó el remate. Mismas protagonistas en el 10, pero el remate de la brsileña se marchó fuera. Y en el 14, el empate, en un remate en el segundo palo de Chiky que rebotó en Antía Pérez para superar a Caridad. Se lo merecía el Ontime, que no se conformó y se fue a por más. Anita tuvo el segundo y todavía más clara fue la de su hermana Melli en el 18, pero aparecuió de nuevo Caridad para sacar una mano sensacional a un duro remate raso.

Julio Delgado leyó la cartilla a sus jugadoras en el descanso y todo cambió. Eso sí, la primera gran opción de gol fue local, con un lanzamiento de Anita que se quedó entre Caridad y el palo.

Apareció entonces el mejor Castro. Empezó a mover la pelota a las mil maravillas y la pegada hizo el resto. El 1-2 llegó en el 28 en una combinación entre Patricia y Natalinha culminada por la primera. El 1-3 dos minutos después con Luisa Mayara y el 1-4 en el 37 de Luana Moura, ya cuando el Ontime lo había intentado con el juego de cinco. Quiso y no pudo el Ontime ante un Castro con potencial para ganar a cualquiera de los top en la liga. Lástima que esté tan lejos de arriba. El Ontime, mejor en la primera mitad, se quedó sin billete para la final de Copa Galicia ante un rival de nivel top.