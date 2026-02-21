FÚTBOL SALA FEMENINO
Volaron dos puntos para el Ontime en Murcia (2-2)
FÚTBOL SALA FEMENINO
El Ontime sumó en tierras murcianas un punto que sabe a poco en la difícil salida al Futsal Alcantarilla (2-2). Empezaron ganando las ourensanas, voltearon el marcador las locales y después de firmar la igualada las de Carlos Navarro malgastaron infinidad de claras ocasiones para sellar el triunfo.
El Ontime tomó la delantera a los ocho minutos. Ju Pedreira buscó el pase largo en la carrera de Ana Rivera, pero la portera local salió de meta y en 10 metros cortó la pelota. El rebote le llegó a la propia Ju, que desde el medio del campo remató bombeado de forma precisa para superar a la zaga y poner el 0-1.
El Futsal Alcantarilla trató de estirarse y en una de sus llegadas firmó el empate en el minuto 14. Acción de ataque con un remate que rechazó la defensa ourensana y la fortuna se alió con las locales ya que la pelota quedó muerta en los pies de Miriam, que sola en el borde del área remachó el 1-1.
Después de un duelo con las fuerzas equilibradas, el duelo se fue al descanso con empate a uno.
La segunda parte comenzó de la peor forma posible para el conjunto ourensano. A los dos minutos, error en el pase en un ataque cerca del área local y rápida contra que culminó con un tiro lejano cruzado de Pao para el 2-1.
En la recta final fue mucho mejor un Ontime que atacó con todo. Avisó Melli con una falta desde la frontal que se estrelló en la barrera, pero en la continuación Raquelilla, que entró con todo, hizo el 2-2.
Desde ahí al final, ocasiones ourensanas. Las más claras para Melli, un mano a mano de Ju que sacó la portera y un remate de Riscos.
