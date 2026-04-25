El Ourense Ontime, a por la sorpresa

El Ourense Ontime visita al Poio en A Seca, una cancha de gratos recuerdos porque fue donde ganó la Copa de España, pero que últimamente no se le da bien (tres derrotas consecutivas). Además, la visita con el conjunto pontevedrés siendo el mejor equipo del momento, segundo clasificado, y en estos dos últimos meses con mejor ritmo de puntuación que el líder Melilla.

Las ourensanas ocupan la séptima posición con 40 puntos, uno menos que el Castro, quinto en la tabla, pero muy lejos de la zona de play off por el título, ya que el Roldán (cuarto clasificado) tiene 51 unidades.

Para el encuentro de esta mañana en Poio, el técnico del Ontime, Carlos Navarro, tiene la seria duda de Chiky, a la que se le bloqueó la rodilla y apenas entrenó durante esta semana.

“Afrontamos uno de esos partidos chulos, a las que a todaas les gusta jugar. Poio es un equipo completísimo, con calidad, repertorio y arsenal para buscar soluciones ante cualquier rival. Trataremos de aguarles la fiesta, ya que si nos ganan, se aseguran su presencia en el play off”, asegura Carlos Navarro.

Objetivo

Además, tiene claro que “nosotras seguimos en nuestro objetivo de buscar el quinto puesto, aunque ahora tenemos dos partidos complicados (Castro la próxima semana) y aunque es un objetivo importante, es difícil motivar a las jugadoras ante un premio menor que si fuera el play off. Vamos a intentar ganar en una cancha en la que llevamos tres derrotas seguidas, todas muy justas”.

Quedan cinco partidos para el final de liga y el Ontime quiere mantener las buenas sensaciones de la segunda vuelta para poder acceder a la quinta posición de una apretada clasificación.