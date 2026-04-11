El Ourense Ontime vuelve con ganas de redención

Segundo partido consecutivo lejos de Os Remedios para el Ourense Ontime. El objetivo está claro, que no se parezca nada al disputado hace una semana ante el Torcal, que terminó con un 7-0 doloroso que puso fin a la racha positiva de las de Carlos Navarro y convirtió la opción de meterse en el Top 4 en una misión que roza lo imposible pese a que los resultados de la última fecha favorecieron. Si quieren tener una bala extra, las ourensanas tendrán que superar este sábado por la tarde a un Alcorcón que está colocado en la quinta plaza y que persigue, con más argumentos y puntos, ese objetivo de la zona noble.

Tendrá que recuperar el Ourense Ontime las sensaciones y el juego que estaba teniendo hasta el último tropiezo. Un equipo más sólido y con mejores ejecuciones del plan previsto. No podrá contar el preparador Carlos Navarro con Ju Pedreira, que tiene molestias tras un golpe en el hombro que ya le hizo perderse el partido con el Torcal. Al otro lado, el Alcorcón de la ourensana Vane Sotelo, que se presenta como alternativa a los cuatro primeros aunque llega de empatar en tierras lucenses ante el Burela, que está desahuciado en la clasificación.

El duelo de la primera vuelta en Os Remedios, que sirvió como estreno de la temporada, se saldó con triunfo madrileño por 1-6, pero las ourensanas han cambiado mucho en el fondo y en la forma y tratarán de tomarse la revancha en una competición en la que, al finalizar esta jornada, le quedarán seis encuentros por delante para bajar el telón.

Una tarde para tratar de coger la inercia positiva perdida y seguir apretando hasta el final esperando los fallos de los equipos que tiene por delante y que pase lo que tenga que pasar.

Pabellón Los Cantos, 16:30 h.