Uxía seguirá dos años más en la meta del Ontime

Nació deportivamente en el Ourense Ontime y en la ciudad seguirá dos años más. La canterana Uxía Rodríguez, que lleva 15 temporadas en el club, continuará otras dos en la portería después del acuerdo de renovación con el conjunto ourensano. Agilidad, descaro, mando y mucho futuro bajo palos al servicio de un nuevo proyecto que sigue ganando piezas después de que la semana pasada también estamparan su firma las “Mellis”.

“Por lo personal, por lo laboral y por lo deportivo no barajaba otra opción que la de seguir aquí, por lo que estoy muy contenta. Esta es mi casa”, asegura la canterana después de formalizar su continuidad en el equipo ourensano. “Por un lado, este año me gradúo (Educación Infantil) y estoy trabajando (monitora de ocio y tiempo libre). Y por otro, creo que hay por delante un proyecto deportivo con mucho potencial, ambicioso, por lo que tenía claro que mi opción era seguir aquí”, añade.

Después de llegar al club cuando tenía 7 años y pasar por todas las categorías de cantera, en 2020, el año de la pandemia y con solo 17, debutó en Primera División. Aunque no todo fueron alegrías. “Había cumplido el sueño de llegar al primer equipo, pero me rompí el cruzado y sentí que las expectativas quedaban truncadas. Por suerte, la recuperación fue muy buena y al año siguiente el equipo siguió contando conmigo. Y hasta ahora”.

Uxía Rodríguez devolvió al equipo esa confianza con grandes actuaciones y, a sus 22 años, es una de las grandes promesas de la portería en el futsal español. “Durante la lesión me trataron muy bien y me siento muy a gusto en el club, siempre me he encontrado muy cómoda”, subraya. Y habla de futuro: “Me gustaría ganar títulos, aunque con que se repita lo que estoy viviendo a nivel grupal me doy por satisfecha, porque la experiencia está siendo muy buena”.

La portera del Ontime analiza la temporada en curso. “Estaba claro que nos faltaba rodaje, terminar de engranarnos. Y el momento llegó con el parón del Mundial. Ya en las jornadas más próximas estábamos bien y la verdad es que ese mes lo aprovechamos a la perfección. Trabajamos muy bien en aquellos aspectos en los que teníamos carencias y mejoramos mucho. Creo que estamos a un gran nivel”.

“Me hubiera gustado estar en la final a 8 de la Copa de la Reina, haber disputado la final de la Copa Xunta o estar un poco más cerca del play off en la liga, pero creo que estamos en una buena línea”, destaca la portera.

Mirando a lo que falta de liga, Uxía, igual que sus compañeras, se resiste a tirar la toalla en la búsqueda de la zona noble de la categoría. “Hay enfrentamientos directos ante Alcorcón, Castro, Poio o Roldán y tenemos que hacer nuestro trabajo. Llegar al play off está muy difícil, pero si podemos ser quintas no terminaremos séptimas”.

Luchar por títulos

Uxía Rodríguez cree que “con el potencial que tiene este equipo seguro que la próxima temporada podremos luchar por títulos, es lo que queremos. En lo personal, soy ambiciosa y quiero seguir dando mi mejor versión”, finaliza la portera. El Ontime se asegura un valor de futuro con la renovación por dos años de la canterana.