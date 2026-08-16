El Ontime: stage de máxima categoría

El fútbol sala femenino es, junto al atletismo, el único deporte de máxima categoría del que puede presumir el deporte provincial y el Ourense Ontime es su bandera permanente en Primera. El equipo, ahora entrenado por Manu Cossío, lleva ya dos semanas de pretemporada, pero desde el viernes por la noche carga la batería en el stage de Manzaneda gracias a la iniciativa puesta en marcha por La Región.

“Fuimos nosotros los que elegimos las fechas y nos viene perfecto para el trabajo de pretemporada que tenemos planificado. Nos vienen muy bien como grupo, lo aprovechamos para trabajar muy duro dentro de un fin de semana diferente”, explica el técnico.

El equipo realiza durante el stage varias sesiones en la cacha polideportiva con la que cuenta la estación de montaña, pero además también aprovechó para hacer trabajo físico en el exterior y para recuperar en la zona termal. Trabajo técnico, táctico y físico, pero todos los deportistas que pasan por estos stages añaden otro aspecto clave, la convivencia: “Pasamos mucho tiempo juntos. Soy nuevo en este equipo y personalmente me viene muy bien para conocerlas mucho más y también ellas a mí. Esto es algo que no podemos repetir durante la temporada y el equipo lo agradece”.

En 2018 el equipo ya estuvo entrenando en Manzaneda y de aquel equipo se mantiene Marta Figueiredo en la plantilla: “Esto es súper. Desde que me enteré de que volvíamos ya les comenté a mis compañeras lo bueno que es poder hacer un stage como este”. Y añade: “Estamos en la máxima categoría de nuestro deporte y estamos muy contentas de tener esta oportunidad de trabajar y convivir las 24 horas todas juntas. Estas instalaciones son una pasada. Para trabajar, integrarnos todavía más y para conocernos mejor como equipo es algo genial”.

Habla como capitana del equipo: “Se nota el grupo que tengas en los resultados. Es un intangible que mucho tiene que ver con los vínculos que se crean en una plantilla. Estoy muy orgullosa del grupo que tenemos”.