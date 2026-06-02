Pasado brillante, futuro vibrante para la UD Ourense

Siete ascensos en los 12 años desde que el proyecto de la Unión Deportiva Ourense arrancó en el 2014. Y por el fondo y la forma, el conseguido el domingo en Cuenca se ha hecho un hueco en lo más alto de la lista de alegrías para los rojillos, los desplazados y los que vivieron el duelo decisivo delante de una pantalla.

Las celebraciones alcanzarán hoy su punto álgido con visitas institucionales, desfile en bus descapotable y baño de masas en la Plaza Mayor y en Concepción Arenal. Pero, con el rabillo del ojo, ya se vislumbra una nueva categoría que será tan ilusionante como exigente. Y es que, a falta de cerrar el cuadro de equipos con los play off de ascenso a Segunda División y de la pertinente confección de los dos grupos, está asegurado que habrá derbis autonómicos, equipos históricos y viajes atractivos para los aficionados.

Ahora mismo se conocen 34 de los 40 equipos que disputarán la Primera RFEF. Quedan ocho que están disputando los play off. Solo subirán dos y los otros seis volverán a estar en la categoría de bronce. Galicia volverá a tener un peso específico importante. Además de la UD Ourense, estarán el Pontevedra, el Lugo, el Racing de Ferrol y el recién ascendido Fabril. Falta por conocer el futuro del Celta Fortuna, que pelea por subir a Segunda y empató 1-1 en el campo del Europa en la ida de su semifinal por el ascenso. Posibles rivales también serían Zamora y Ponferradina, inmersos en la misma batalla, y que serían desplazamientos muy apetecibles por distancia e instalaciones.

Decisión clave

La gran decisión llegará con la composición de los dos grupos, una cuestión siempre sujeta a debate y rumorología. No son fijos, nunca. El único criterio que prevaleció desde su creación es que los cuatro descendidos de Segunda División se reparten dos y dos para buscar un mayor equilibrio. Una norma no escrita, pero que siempre se ha aplicado. Con Zaragoza y Huesca a un lado, lo normal es que al grupo gallego le caigan la Cultural Leonesa y el Mirandés. También se tiene en cuenta el número de kilómetros en los desplazamientos y hasta la cantidad de filiales presentes en cada grupo. Un proceso que no arrancará hasta conocer el cuadro definitivo de clubes de la categoría.

La pasada campaña, la Comisión de Presidentes de los clubes se reunió el 26 de junio para aprobar el reparto de los dos grupos, que se dividieron bajo la fórmula de este-oeste. Pero 12 meses antes, la división fue la contraria, inclinándose por la opción norte-sur. Toda esta hoja de ruta concluye después de realizar varias votaciones en las que participan todos los clubes de Primera RFEF y en el que es normal que los clubes vecinos opten por un voto común.

Otra de las novedades será el FSV (Football Video Support), el conocido como VAR de bajo coste. La Real Federación Española de Fútbol se comprometió a darle una vuelta a un sistema que ralentiza los partidos, provoca descuentos interminables y, en muchas ocasiones, no ofrece una calidad de imagen digna para tomar esas decisiones. Celebrar los goles en diferido será una experiencia novedosa para los aficionados rojillos.

Son las líneas maestras de una categoría de bronce que aún no ha terminado, pero que ya piensa en el futuro. Allí estará la Unión Deportiva Ourense que, tras celebrar lo conseguido, se centrará en el reto que asoma por horizonte: cambios, exigencia y la ilusión por bandera.

Rúa en autobús descapotable a partir de las 19:00 horas

La UD Ourense vivirá su día grande de celebración esta tarde, aunque previamente habrá una comida de grupo para coger fuerzas. El itinerario arrancará desde el estadio de O Couto a las 19,00 horas. Allí la expedición rojilla se subirá a un bus descapotable para iniciar su rúa. Bajarán hasta Os Remedios y recorrerán la calle Progreso para poner rumbo a la Plaza Mayor con parada en el Concello y fiesta con los aficionados presentes. Después, regresó al autobús destino la plaza Concepción Arenal, lugar clásico de celebración de los éxitos deportivos en la ciudad, donde la fiesta con la afición rojilla alcanzará otro punto álgido.

Una tarde que se presume intensa, a la altura del ascenso conseguido, para volver a mostrar la comunión entre la plantilla y su gente.