Vídeo | La UD Ourense analiza su ascenso a Primera RFEF en Telemiño

Migui, Roi Currás y Justino fueron algunos de los invitados en el programa especial de Telemiño en el estadio de O Couto.

El programa de Telemiño +Fútbol cambió de escenario en un lunes especial. El ascenso de la UD Ourense a la Primera Federación fue protagonista y no podría ser un lugar mejor que el campo de O Couto para analizarlo.

Seguidores rojillos, en la grada de Tribuna. | José Paz

En un lunes de resaca, física y deportiva, fueron tres los futbolistas que se pasaron por el programa, los ourensanos Justino, Roi Curras y Migui. Todavía con la emoción de un partido inolvidable, recuperando fuerzas tras un celebración que no tendrá fin y con aficionados en la grada de Tribuna, los tres pusieron en valor un ascenso extraordinario.

Javier Orbán, Noelia López y Héctor Otero. | José Paz

El presidente unionista, Javier Orbán, y la vocal de la directiva Noelia López, recordaron las vivencias de los últimos días, recordaron la temporada y hablaron del futuro ya inmediato del club rojillo.

Mientras, el preparador físico, Héctor Otero, además de llevarse las mayores ovaciones desde la grada, desveló la calidad humana que se ha vivido toda la campaña y que también ha sido clave para lograr el ascenso y liderado por un entrenador, Borja Fernández, que también participó en el programa vía telefónica.

El jueves, póster y especial en La Región El ascenso de la UD Ourense tendrá continuidad en el diario La Región durante toda la semana y con la publicación de un suplemento el jueves. El especial contará con 12 páginas con información, entrevistas y recuerdos de una temporada inolvidable. Además, el diario La Región publicará ese mismo día un póster con un equipo que ya es historia del deporte ourensano.