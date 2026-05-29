Pelea por el ascenso de la UD Ourense: Sanginés ya conoce el camino

El miércoles se cumplieron 14 años del último ascenso de CD Ourense a Segunda División B, el equivalente ahora a la Primera Federación. Entonces Iago Sanginés Francisco (Ourense, 1988) fue uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria frente al CD Laudio.

En el duelo de ida en Ellakuri, los ourensanos vencieron 1-3 gracias a un tanto y dos asistencias de un Sanginés que recuerda que “habíamos preparado muy bien la eliminatoria, ya que al medirnos a un equipo vasco siempre te da más respeto y además nos habían dicho que eran duros. La ida fue a domicilio y teníamos muy estudiado al equipo. Íbamos con la mentalidad de traer la eliminatoria abierta para O Couto y allí salió todo redondo. Jugamos un partido espléndido, ganamos 1-3, además pude marcar el tercero y la verdad es que el recuerdo es muy bonito”.

En la vuelta, el ya exjugador y ahora asesor financiero de futbolistas y particulares, vivió la otra cara de la moneda con su expulsión a la media hora de juego: “Era un niño y pequé de inocente. En el partido de ida había tenido un pique con un jugador del Laudio y en la vuelta se maximizó todo, hice el tonto y dejé al equipo con uno menos. Aun así, ganamos 1-0 y pudimos ascender”.

Aquel 27 de mayo de 2012, el estadio de O Couto registró un ambiente comparable al del pasado domingo en el UD Ourense 1-0 Conquense. Sanginés tiene grabado lo vivido aquel día: “Desde pequeñito fui del Ourense, venía con mis padres a ver los partidos y para mí era un sueño jugar en el Ourense, imagínate disputar una fase de ascenso y con O Couto lleno; la verdad es que se me pone la piel de gallina con solo recordarlo”.

En cuanto a cómo gestonar los nervios en un partido tan importante, asegura que “es muy complicado, sobre todo cuando juegas fuera, porque es algo desconocido y no sabes cómo va a ser. En mí caso, jugar con O Couto lleno me motivaba más. Como jugador vas a hacer lo que te gusta y delante de tu gente, no se puede pedir más”.

Este domingo, la UD Ourense disputa la vuelta de la fase de ascenso a Primera Federación ante el Conquense y el ex extremo formado en el Pabellón afirma que “tampoco soy nadie para dar consejos, pero tras lo que he vivido yo, le digo a los jugadores que disfruten, ya que lo que están viviendo y haciendo es brutal, y seguro que se va a recordar. Además, nadie les ha regalado nada, así que sigan haciendo lo mismo y que intenten aislarse de todo lo que viene siendo público, comentarios y prensa porque no les va a sumar nada”.

Sanginés estuvo presenciando el duelo de ida y sobre la eliminatoria considera que “ellos son un equipo muy sólido, tiene gente fuerte y por lo que pude ver, faltas, saques de banda, córners… todo lo meten en el área y habrá que estar atentos. Sinceramente, nosotros no tenemos nada que envidiarles a sus jugadores y con el balón somos superiores, aunque esto es una eliminatoria y habrá que tener esa pequeña suerte para ascender. Pase lo que pase, este equipo ha hecho un temporadón y ojalá se pueda conseguir el ascenso, me alegraría un montón”.

En 2009, CD Ourense también llegó con un 1-0 de ventaja a la famosa encerrona de Caravaca. No lo olvida: “En la ida ganamos con un tanto de Martín tras una asistencia mía y fuimos a Caravaca sabiendo que nos la iban a preparar, pero aquello superó todo. Teníamos el agua fría cortada, nos tiraron botes de cerveza al salir del bus, hacía un calor infernal, veníamos de un viaje larguísimo y aun así, aguantamos hasta el final”.

La UD Ourense se desplazará a Cuenca en avión y en autobús

Los unionistas realizarán mañana a la mañana, en Coles, el último entrenamiento. Después se desplazarán en avión desde Vigo a Madrid para llegar en autobús a Guadalajara, donde harán noche. El domingo a la mañana irán hacia Cuenca.

La Fuensanta abrirá sus puertas a partir de las 17:00 horas

Aunque el partido entre el Conquense y la UD Ourense arrancará a las 19:00 horas, el conjunto castellano-manchego abrirá las puertas del estadio de La Fuensanta a las 17:00. La afición local contará con una Fan Zone desde las 13:30 horas.