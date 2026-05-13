Justino Barbosa, extremo de la UD Ourense: "Vamos a salir a ganar"

La UD Ourense consiguió un trabajado 0-0 en Reus y llega al partido de vuelta con la eliminatoria igualada. El extremo unionista Justino Barbosa (Ourense, 2004) analiza el duelo de ida: “Se pudo comprobar que ellos juegan muy bien y con balón están muy cómodos, quisieron tener la pelota y la supieron mover bien. Es cierto que fueron dominadores durante una gran parte del partido, pero sin balón les costaba un poco más. Ellos salieron a presionar con el apoyo de su gente y empezaron bien, pero también se demostró que sin balón, sufren. Creo que fue un encuentro bastante parejo y las pocas ocasiones que generaron fueron muy bien resueltas por Bruno, además, fueron bajando el ritmo y cada vez nos fuimos sintiendo más cómodos en el campo”.

Este sábado, a partir de las 18:00 horas, O Couto acogerá el encuentro de vuelta, donde a los unionistas les vale el empate para pasar la eliminatoria. A pesar de ello, tiene claro que “vamos a salir a ganar, como hacemos en todos los partidos, aunque seamos un poquito más conservadores que en un partido de liga regular. Hay que darlo todo, ser mejores que ellos y demostrar que jugamos en casa y ante nuestra gente, por lo que tenemos que apretar”.

Como ourensano, para Justino es muy especial disputar una fase de ascenso en su casa. “Estoy disfrutando un montón de esta experiencia. Todos mis amigos van a estar en O Couto apoyándonos, de hecho ya me han pedido camisetas y entradas. Incluso gente de fuera de la provincia también me ha escrito para decirme que van a venir y son cosas que me llenan de orgullo. Estoy súper ilusionado con jugar un play off de ascenso con el equipo de mi ciudad”, comenta el “11” del conjunto rojillo.

Ahora bien, también es muy importante saber controlar las emociones en un encuentro tan importante. Justino reconoce que “con el vestuario que tenemos todo es más fácil, estos días estamos comentando que tenemos que focalizarnos en vencer, pero también hay que disfrutar. Nos hemos ganado llegar hasta aquí”.

Justino ha sido uno de los jugadores que más crecido durante la temporada y tras un esguince de tobillo que lo dejó fuera varias semanas, poco a poco vuelve a ser ese jugador diferencial: “En Reus volví a coger sensaciones y los 30 minutos que jugué me vinieron fenomenal. Tengo que seguir cogiendo ritmo y confianza, pero la verdad es que me siento bien”.