El Peroxa suma y sigue ante el Polígono (1-0)

Diecinueve años después, el Peroxa volvió a superar en su feudo al Polígono por un ajustado 1-0 que lo mantiene con esperanzas de seguir peleando por escalar un poco más en la tabla.

En la primera parte hubo muy poco para sacar en limpio, porque ambos no disfrutaban del balón, ni en dos pases seguidos. Los únicos acercamientos fueron por parte de los industriales. En el arranque, probó fortuna Víctor Cacharrón con un disparo que encontró la respuesta del portero y antes de llegarse al descanso, Pato remato flojo, de cabeza, un centro desde la banda izquierda que acabó en las manos de Miguel.

¿Y los locales? Ni tan siquiera se arrimaron al área contraria. Eso sí, la lucha y la entrega fueron sus armas, porque Oli y Oussama estaban bien custodiados.

La película de la segunda parte fue bien distinta y hasta las aproximaciones eran de los anfitriones. Oli mandaba un aviso tras recibir una gran asistencia y ante la salida de Pablo Nóvoa, su disparo cruzado se perdió muy cerca del palo izquierdo.

Una vez más el veterano Oli, al que seguir jugando lo estimula, combinó con Oussama, que resolvió con un gran remate raso que se metió junto al poste izquierdo y de esa manera puso el 1-0.

Con la ventaja a su favor, el Peroxa se creció ante un rival que jamás tuvo las ideas claras y cuando quiso entrar por el medio de la defensa, se le cerraban los caminos debido a la solvencia de Alcalde, Pepe y compañía.

Por contra, pudo llegar el segundo de los locales. Gran disparo de Brais que despejó el cancerbero y que inexplicablemente el rechace lo dilapidó Oli, al rematar sobre el travesaño. Tuvo una última ocasión, en un mano a mano con el meta industrial que salvó la papeleta. Aun así, ambas aficiones reconocieron su labor, en el momento de ser sustituido por Pablo.

Los minutos finales fueron y querer y no poder por parte del equipo de Jorge Regal, que vio como los suyos no tuvieron en su día.