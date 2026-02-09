El Polígono fue letal contra el Velle (3-0)

Bruno Dacal, del Velle, disputa un balón por alto con Pato, del Polígono.

El Polígono derrotó por 3-0 al Velle y suma su tercera victoria consecutiva, un resultado que le devuelve la ilusión para pelear por la parte alta de la tabla.

En la primera parte hubo fútbol directo, con los locales buscando salir a la contra mientras el Velle intentaba cortar esas transiciones. Los industriales no desaprovecharon su ocasión y se adelantaron por medio del artillero Pato, que entrando por el segundo palo definió de zurda para firmar el 1-0.

Antes del descanso, el equipo de Jorge Regal amplió su ventaja. Un balón largo que intenta despejar la defensa acaba rebotando en Rodrigo Velasco y entra en propia puerta, aunque el colegiado otorgó el gol a Michael, que empujó el balón a puerta vacía.

Con el partido controlado, los visitantes intentaron reaccionar. En la segunda mitad, los industriales realizaron tres cambios y mejoraron su criterio con el balón, mientras el Velle empezó a rasear con más llegada, pero poca eficacia.

El Polígono tuvo la opción del 3-0 tras un penalti cometido por Rodrigo Velasco. Lo lanzó Peque, pero se encontró con la gran respuesta de Cristian, que detuvo el primer disparo y también el rechace.

Sin embargo, minutos después, Juan colgó un balón al área y esta vez Peque tuvo su revancha, superando al portero libre de marcas en el área pequeña.

Ficha técnica Polígono: Rodri; Iago Ares, Atiza, Siño, Manu, Germán Pérez, Choupas, Pato (Sanmiguel, minuto 55), Jota (David, minuto 80(, Michael (Peque, minuto 55) y Víctor Cacharrón (Juan, minuto 55) (Adrián Iglesias, minuto 58). Velle: Modesto (Cristian, minuto 46); José, Nacho, Mario Langa, Rodrigo Velasco, Bruno Dacal, Quique (Oute, mnuto 80), Said (Antón, minuto 65), Hugo, David Meixeiro (Benito, minuto 46) y Javito (Pitu, minuto 80). Árbitro: Ignacio Iglesias; auxiliado en las bandas por Alejandro Alonso y Xurxo Ferreira. Enseñó las únicas cartulinas amarillas a los jugadores Rodrigo Velasco y Benito, del Velle. Goles: 1-0, minuto 22: Pato. 2-0, minuto 45: Michael. 3-0, minuto 76: Peque.

Los industriales demostraron ser letales en las pocas ocasiones generadas ante un rival inofensivo en el tramo final, con un Rodri que apenas tuvo trabajo. Estos tres puntos dejan a los anfitriones en el sexto puesto.