Play off entre gemelos para la UD Ourense

El Reus FC será el rival de la Unión Deportiva Ourense en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera Federación. Así, aunque con suspense por la letra pequeña del sorteo, lo deparó la bola extraída en Las Rozas y que marca el camino a seguir por el equipo rojillo rumbo a la tercera categoría del fútbol nacional. Hay que superar dos eliminatorias y la primera de ellas arrancará en Tarragona y se resolverá la semana próxima en O Couto.

El capricho del sorteo acabó emparejando a dos equipos con poca historia, pero con la piel de herederos de clubes que acabaron desapareciendo por deudas acumuladas. La vuelta de tuerca es que sus predecesores también tienen antecedentes importantes, como la final de la Copa Federación en la que CD Ourense alzó el trofeo en el mismo escenario que ahora visitará la UD Ourense.

En un deporte que engulle clubes cuando suben peldaños, los dos se mantienen sin ser SAD y están en manos de sus socios. Ahí está otra de sus similitudes, tanto unionistas como rojinegros presumen de sus aficionados. El sábado se esperan más de 4.000 aficionados en un Municipal con capacidad para 4.500 espectadores.

El equipo

Historia, curiosidades y datos al margen lo importante será lo que se vea en el césped. Natural, por cierto. El rival de la UD Ourense es un equipo marcado por el ADN.

El “nuevo” Reus cuenta con casi la totalidad de la plantilla con denominación de origen tarraconense o vinculación con la ciudad y muchos de los jugadores actuales, con pasado en el club anterior.

El portero titular, Dani Parra, era juvenil y subía con el primer equipo del Reus Deportiu cuando desapareció. Alberto Benito, Ramón Folch o Xavi Molina tienen una trayectoria larga y consolidada en categorías superiores y en clubes profesionales. Caso parecido, el del atacante portugués Ricardo Vaz, que es el máximo goleador del equipo, con 14 tantos, y que jugó cinco temporadas en Segunda B y Segunda División, hizo familia en la ciudad y está de vuelta en un proyecto con el mismo nombre, pero distintos apellidos.

La temporada

El rival de la UD Ourense selló la clasificación para el play off en la última jornada, con una victoria en Terrassa que confirmó la confianza del equipo, la buena inercia con la que llegan y el apoyo social con el que cuentan. Reus FC y UD Ourense, almas gemelas.

Borja Fernández: “No tenía preferencias con relación al rival”

Una vez conocido el sorteo, el entrenador de la UD Ourense, Borja Fernández, reconoce que “la verdad es que no tenía ninguna preferencia para el rival. Está claro que cualquier equipo que ha llegado hasta aquí es porque ha hecho las cosas muy bien. Ahora ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar y es el momento de preparar el viaje y de comenzar a analizar al Reus”. Además, apunta que “afrontamos la eliminatoria con toda la ilusión y si hay que hacer un viaje largo, pues se realiza, por eso no hay problema. Desde el domingo, el cuerpo técnico nos pusimos a ver vídeos de los posibles rivales que nos podían tocar y ahora ya nos focalizaremos en el Reus”.

Con respecto a la eliminatoria, Fernández es consciente de que “tenemos que disputar una semifinal con la primera parte, fuera y la segunda parte, en Ourense. Hay que aprovechar el hecho de disputar la vuelta en nuestra casa y jugar la eliminatoria sin ninguna presión añadida que nos reste”.

Al terminar la UD Ourense, tercera, y el Reus, cuarto, en caso de que haya prórroga en la vuelta, no habría penaltis y pasarían los ourensanos por mejor clasificación. “Creo que es algo justo, nos tocó vivirlo al revés hace dos años frente al Arosa y al Gran Peña”.

El encuentro de ida se disputará el sábado, a las 19,00 horas

Ya hay horarios para la eliminatoria entre la UD Ourense y el Reus FC. El encuentro de ida se disputará este sábado, a las 19,00 horas, en el Municipal de Reus, mientras que la vuelta se jugará el sábado 16, desde las 18,00 horas, en el estadio de O Couto. El campo del Reus es de hierba natural y cuenta con un aforo de 4.500 espectadores.