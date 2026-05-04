El Reus FC Reddis, primer rival de la UD Ourense en el play off de ascenso a Primera Federación

El Reus FC Reddis, primer rival de la UD Ourense en los play offs de ascenso

Tras certificar su tercer puesto este domingo, la UD Ourense ya conoce su rival para el play off de ascenso a Primera Federación. Será el Reus FC Reddis, quien quedó cuarto clasificado del grupo III (Cataluña y Baleares), y se enfrentarán los fines de semana del 9 y 10 y del 16 y 17 de mayo.

La ida será en el estadio municipal de Reus, mientras que, debido a haberse clasificado en mejor lugar, la Unión Deportiva Ourense vivirá la vuelta de la eliminatoria en su feudo: el Estadio do Couto.

No es un premio menor, puesto que los unionistas han sido el equipo del grupo que más puntos ha sumado en su campo solo por detrás del Deportivo Fabril y de la Gimnástica Segoviana.

Máxima igualdad

El Reus quedó cuarto clasificado de su grupo, por detrás de Sant Andreu, Atlético Baleares y Poblense. Firmaron una temporada de 55 puntos, los mismo que la UD Ourense. El balance es de 16 victorias, 7 empates y 11 derrotas, por las 15, 10 y 9 del cuadro ourensano.

Asimismo, las similitudes entre los dos clubs también se cruzan en su pasado, puesto que tanto Reus como UD Ourense vienen de ascender de Tercera Federación como campeones la pasada campaña.