Mucho Poio en el derbi ante el Ourense Ontime (2-5)

El Ourense Ontime no pudo conseguir nada positivo en el derbi frente al Poio tras caer 2-5 en un encuentro que se resolvió en la segunda parte. Con esta derrota, las ourensanas ponen fin a una racha de dos victorias y un empate en los últimos tres encuentros.

El partido no pudo empezar mejor para las locales, ya que antes del minuto de juego, Melli remató un saque de esquina desde la diestra de Ju Pedreira, dentro del área. Las visitantes no conseguían sentirse cómodas en la central de Os Remedios, pero a los cinco minutos, Ale de Paz, de disparo cruzado al segundo palo desde el perfil izquierdo, devolvía las tablas.

En una presión alta, la catalana Élia Gullí robaba el balón y tras regatear a Ana Romero, anotó el 1-2. Minutos más tarde, Ju Pedreira, pudo igualar con un potente disparo que despejó Elena.

Con la exigua ventaja de las visitantes se llegó al descanso del encuentro. Tras el paso por los vestuarios, el Ontime salió mejor y con el paso de los minutos optó por subir la línea de presión. En el ecuador del segundo período, en estrategia a la salida de un saque de banda y, a pase de Chiky, la navarra Carla Ayensa, a la media vuelta, igualaba de nuevo el choque.

Igualada local

La clave del partido estuvo en que segundos más tardes del 2-2, Noe Montoro pugnó por una pelota suelta en un barullo en el área local para volver a poner por delante al Poio. Poco después, en un libre directo, Melli estuvo a punto estaba de conseguir la igualada para las de Carlos Navarro, que recurrían al juego de cinco a tres minutos del receso.

A dos de la conclusión del derbi, Débora Lavrador anotó a pase de Ale de Paz en una buena circulación ofensiva. Aún hubo tiempo para que en los compases finales se intercambiaban los roles de ambas jugadoras y ahora anotaba Ale de Paz para establecer el definitivo 2-5 en el luminoso de Os Remedios.

Con esta derrota, las de Carlos Navarro siguen en los 16 puntos y todavía tendrán que remar en la segunda vuelta para certificar matemáticamente la permanencia. El próximo encuentro del Ontime será el sábado, a las 17:00 horas, contra Burela en Os Remedios.