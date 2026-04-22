Moncho Salgado, técnico del Barbadás: “El club merece volver a Tercera”

A falta de tres jornadas para el final, el Barbadás certificó el descenso matemático a Preferente tras caer 3-1 frente al Silva. De esta forma, los azulones abandonan la máxima categoría del fútbol gallego después de tres temporadas. El técnico Moncho Salgado, que se hizo cargo del equipo a finales del pasado año, reconoce que “aunque teníamos bastante asumido este desenlace, tras el partido, esa noche ni dormí y estuve dándole vueltas en lo que nos habíamos equivocado para que no vuelva a suceder. A toro pasado, hubiera hecho cosas diferentes, pero ahora ya está y el descenso es lo que toca”.

Los de A Valenzá ocupan la última posición con 19 puntos en 31 partidos, unos números muy pobres: “Los resultados son los que mandan y no engañan, lo único que nos queda es aprender de lo vivido. Personalmente, ha sido una temporada de mucho aprendizaje, tanto en la dirección deportiva como en el verde como entrenador. Tengo que valorar el hecho de haber entrenado en una categoría semiprofesional y la verdad es que me da pena por el club, ya que tiene una estructura muy buena y con gente que lleva muchos años trabajando muy duro y con un gran compromiso. Somos un equipo que hacemos muy bien las cosas, pero el campo es el que manda. A ver cómo van evolucionando las cosas porque creo que el club merece volver a Tercera”.

Vuelta a los entrenamientos

Después de dos días de descanso, el Barbadás regresa esta noche a los entrenamientos para afrontar los tres partidos que quedan para terminar la liga (Gran Peña, Lugo B y Alondras). Salgado tiene previsto “darle estos encuentros a los que menos han jugado y a los juveniles que han estado entrenando con nosotros. Espero que les valga como experiencia en una categoría ya importante y también les sirva de premio. Ahora bien, nos vamos a enfrentar a rivales que se estarán jugando cosas, por lo que queremos ser respetuosos con la categoría e intentar ganar los partidos, aunque sea por amor propio”.

En cuanto al futuro de Moncho Salgado, el técnico ourensano tiene claro que “hasta el 15 de mayo ejerceré mi labor como entrenador pensando en lo mejor para el Barbadás. Soy un hombre de club y ayudaré en todo lo que se me pida. Es cierto que me han llamado para otros proyectos, pero les dije que hasta después del 15 de mayo no quiero escuchar nada”.