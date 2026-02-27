Póker ourensano en el mejor indoor nacional

El Velódromo Luis Puig (Valencia) acoge hasta el domingo la 62 edición del Campeonato de España de Short Track (Pista Cubierta), donde se darán cita los mejores atletas nacionales en busca de seguir afinando su puesta a punto para el Mundial de dentro de un mes.

El emblemático recinto de la capital del Turia será el escenario de este importante campeonato que busca coronar a 26 atletas y también en una especie ensayo para la instalación de cara al Campeonato de Europa del año que viene.

El atletismo ourensano no entra en las quinielas para optar a los podios, pero tendrá representación destacada en Valencia. Empezando por la mediofondidas del Adas-Cupa Inés Docampo, que llega con la sexta mejor marca en los 3.000 metros, que se disputarán en la jornada matinal del domingo. Más lejos de los cajones debería estar Jaime Reverter, que compite mañana en los 60 vallas. El atleta del Celta viene de proclamarse campeón gallego en Expourense.

Además, dos de las mejores promesas provinciales, las saltadoras Manuela Blanco e Iria Solera, se probarán con la élite nacional. Blanco, medallista nacional sub-23 competirá el domingo con la pértiga y Solera, medallista sub-20, lo hará mañana en la altura.

Las estrellas

De los 550 inscritos, 287 hombres y 263 mujeres, estarán prácticamente las principales caras del atletismo español, aunque no estarán por diferentes motivos figuras reconocidas como la saltadora Ana Peleteiro, las mediofondistas Águeda Marqués y Esther Guerrero, o la velocista Maribel Pérez.

Sin embargo, sí estarán atletas que han brillado a nivel internacional en esta temporada en pista cubierta como Quique Llopis, Mohamed Attaoui o Marta García, los dos medallistas de los pasados Mundiales, Elvin Josué Canales y Fátima Diame, otras figuras como Mariano García, Adrián Ben, Paula Sevilla u Óscar Husillos, y un Jordan Díaz poco dado a participar en el invierno.

Y entre las muchas pruebas, hay algunas que destacan por su atractivo como son el 800 o el 1.500 masculinos. En la primera, habrá un bonito duelo entre Canales, actual bronce mundialista y plusmarquista nacional, y Attaoui, que vuelve a su antigua distancia y no competirá en el 1.500, donde estarán Mariano García, que dejará vacante su trono del 800, y Adrián Ben como principales favoritos.

A nivel femenino, gran parte de la atención la centra una Marta García en gran estado de forma y que tratará de hacer un doblete inédito en la historia de los campeonatos con triunfos en el 1.500 y en el 3.000.