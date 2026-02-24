Expourense disfrutó de un meeting de atletismo gigante

En la teoría pintaba muy bien y, en la práctica, se confirmó. El segundo Meeting Internacional de Ourense cumplió con los pronósticos y dejó cantidad y calidad sobre la pista de Expourense. Nombres que non élite en el panorama internacional destacaron en un cartel de lujo. La competición, seguida por numeroso público, mostró su nivel dejando media docena de marcas mínimas para el Campeonato del Mundo, entre ellas la de Adrián Ben. El gallego impuso su ley en los 800 metros, prueba en la que firmó un registro de 1:45.14, para superar por 30 centésimas al también español Elvin Josué Canales, que finalizó en la segunda plaza. Fotos y autógrafos para el lucense, al que no se le borró la sonrisa del rostro.

Un amplio catálogo de pruebas conformaron el menú del Meeting. Pero, en la clasificación global de todas ellas, hubo un ganador y una ganadora. El mejor atleta por puntos de todas las pruebas en la categoría masculina se vio en el concurso de longitud. El cubano Jorge Hodelín firmó un mejor intento de 8,18 metros para lograr el triunfo y conseguir también la mínima mundialista. En esta prueba otros dos saltadores superaron los 8 metros, registros que firmarían en unos Juegos Olímpicos. El portugués Gerson Baldé fue segundo con 8,14 y el cubano Aniel Molina tercero con un registro de 8,07 metros.

Velocidad

Otro momento cumbre del Internacional llegó con los 60 vallas masculino, con el senegalés Louis François Mendy venciendo con 7,62 segundos, con récord nacional, por delante del venezolano Gerson Vidal, con 7,85 y tercero, con el mismo tiempo, el español Ángel Díaz. Los registros de esta prueba también valieron el billete para el próximo Mundial.

Y en el cuadro femenino, la más destacada (MVA) de las presentes fue la venezolana Andrea Michelle Purica. Su velocidad no encontró rival en los 60 metros lisos, en los que se impuso con un crono de 7,26 segundos, por delante de la francesa Gloria Hooper, segunda con 7,27 y tercera la portuguesa Beatriz Castelhano con 7,34.

Fueron los nombres propios de una competición que llenó de atletismo el fin de semana. Pero no solo de mayores vivió el Meeting. También hubo hueco para que los jóvenes saliesen al tartán. gracias “Metiño”, una reunión que dio el protagonismo a las categorías de base. Así que los que pidieron esta vez autógrafos, quién sabe, si en unos años serán los que firmen. Por el momento, disfrutaron de los dos lados, la grada y la pista.

Los mejores entre los mejores

Purica y Hodelín, en el podio de honor de la competición. | Cedida

El Meeting ourensano dejó, como es habitual, las clasificaciones por cada prueba. Pero, también, una global que sirvió para designar al rey y a la reina de una competición de alto nivel. En el cuadro masculino fue el cubano Jorge Hodelín, que brilló en la longitud firmando un mejor salto de 8,18 metros para lograr el triunfo y conseguir también la mínima mundialista. Entre las chicas, la más destacada fue la venezolana Andrea Michelle Purica, que impuso su ley en los 60 metros lisos con una marca de 7,26 segundos.

Dejad que los niños se acerquen a mí

La irlandesa Sophie Becker no se cansó de firmar autógrafos. | Óscar Pinal

Campeones en lo deportivo y también en la parte más social. Los atletas disfrutaron de un ambiente de gala en Expourense, especialmente gracias a los niños que tomaron parte en el “Metiño”. Y los más mediáticos hicieron una jornada extra firmando autógrafos y sacándose fotos con la mejor de sus sonrisas. El gallego Adrián Ben estuvo más de 20 minutos ejerciendo de ídolo, al igual que la irlandesa Sophie Becker, que fue otra de las más solicitadas por los más jóvenes. Todo para que la fiesta del atletismo fuese completa.