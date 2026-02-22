El Polígono recibe al Loñoá CF en un duelo muy igualado

Vuelven los directos de La Región para contarte desde el Antonio González Blanco el duelo entre la Asociación Cultural Deportiva Polígono y el Loñoá CF en un duelo en Primera Futgal donde la igualdad de ambos conjuntos hace esperar un gran partido.

Ambos conjuntos se encuentran la zona media de la clasificación con 32 puntos y necesitan ganar para seguir soñando con pelear con los puestos de arriba.

Sigue la transmisión con La Región este domingo desde las 17:00 horas con la narración de Fabián Clinaz.