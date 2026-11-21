El industrial Kevin, autor del 0-3 ante el filial del Lemos, golpea el balón ante el Monterrei, en una imagen de archivo.

El Polígono recupera sensaciones después de golear en A Pinguela por 0-4 a un Lemos B que jugó más de una hora con un futbolista menos, acción que condicionaría el duelo en favor del cuadro ourensano.

Los industriales consiguieron adelantarse muy pronto en el marcador. Fue en una internada por banda de Raúl Dinís, cuyo centro raso lo termina conectando Peque entrando por el segundo palo para establecer el 0-1.

A la media hora de juego, una agresión incomprensible de Adrilu le costó la expulsión y condicionó a su equipo para el resto del encuentro.

Con esta situación favorable, el Polígono pudo aumentar el marcador, pero Raúl, Dinís malogró un mano a mano con el portero echando el balón fuera.

Los anfitriones intentaron reaccionar y dispusieron de dos ocasiones en una misma jugada. Primero, a la salida de un córner, estrellando el remate en el palo y el posterior rechace fue salvado sobre la línea por un defensa.

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Antes de llegarse al descanso, llegó el 0-2. Juan remata un saque de esquina, el portero rechaza la pelota, pero lo quedó a Rubén Villa, que no hizo más que empujar la pelota al fondo de la portería de Fernando.

En la segunda parte, prácticamente no hubo color. El equipo local, en inferioridad numérica y a pesar del mal estado del terreno de juego, los industriales gozaron de más ocasiones y dominaron el duelo ante un Lemos B que no llegó a inquietar los dominios de Rodri.

En la recta final llegaron dos nuevos tantos. El 0-3 nació de una buena asistencia de Johnny hacia Kevin, que internándose por la banda izquierda hace un recorte y envía el balón a la escuadra del palo largo.

A los cuatro minutos de haber entrado en lugar de su compañero Juan, Gabri Outeirño logró el definitivo 0-4 al rematar un pase atrás de Raúl Dinís.

Pudo llegar el quinto gol industrial, pero el tiro de Sanmiguel se estrelló en la madera. Al final, 0-4.