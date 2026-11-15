El Polígono busca enderezar el rumbo

El Polígono y Monterrei se enfrentan con la necesidad de mejorar sus últimos números y, de esa manera, no perder contacto con la zona alta. El entrenador industrial, Diego González, lamenta la falta de puntería: “Llevamos un par de semanas que no estamos encontrando el gol. La verdad es que estoy contento de cómo están trabajando los chicos, el ritmo que le damos a los partidos, las situaciones que tenemos, pero no las estamos materializando. Tenemos un déficit que quizás podíamos llevar cuatro o cinco puntos más por merecimientos y por ocasiones, pero no estamos teniendo acierto”.

El propio técnico sostuvo que el inicio de temporada fue un poquito complejo, al contar con 11 jugadores nuevos que están asimilando el cambio: “Están trabajando bien, pero es más cuestión de estar acertados en los últimos metros y cometer pocos errores”.

En cuanto al partido, sabe positivamente que será muy difícil: “Ellos son uno de los candidatos también a estar en esas plazas de promoción, porque es un equipo con mucho ritmo, con cuatro o cinco jugadores de mucha calidad. Nosotros, en casa, si queremos estar en la parte alta, tenemos que sumar de a tres”. Son bajas Iago, Meji y Adrián Pérez, lesionados, y Quique Pérez, Rubén Villa y Atiza, por trabajo. Son duda Chery, Choupas y Kevin.

En el Monterrei, la racha negativa por la que atraviesa es, según su entrenador João Fernandes, por el número de lesionados, cuatro de rodilla y una muscular, tras la última victoria: “Nos ha limitado bastante, ya que de una plantilla de 20 jugadores quedamos 15 y algunos que no entrenan, por eso no hay entrenador que haga milagros con este panorama”.

Ante este presente lo tiene claro: “Hay que tener paciencia, recuperar a la gente, aunque es muy difícil preparar los partidos con pocos efectivos. Lo que sí, la mentalidad de aquí es muy diferente a la portuguesa, porque los jugadores en España no tienen el mismo compromiso que en Portugal, donde nadie falta a un entrenamiento y tienen la mentalidad muy competitiva, pero habrá que acostumbrarse”.

De cara al encuentro de esta tarde, João Fernandes entiende que las claves pasan por “no cometer errores”. Y añade: “Los partidos que no conseguimos ganar no fuimos en ninguno inferior al rival, salvo frente al Maceda. En el último que jugamos, ante el Celanova, el equipo más fuerte de la liga, que seguro va a luchar por el primer o segundo lugar, hicimos realmente un partidazo. Este, ante el Polígono, será complicado”. Siguen en el dique seco Marcos, Djau y Cristian.

Antonio González, 16:30 h.