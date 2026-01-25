El Poligono vuelve a funcionar y derrota al Brollón (3-1)

El Polígono se reencontró con la victoria, la primera en la era Jorge Regal después de cuatro jornadas, al superar por 3-1 al Brollón.

Los jugadores industriales querían lavar su imagen, pero se encontraron con un rival que no se refugió ni mucho menos, sino que intentó ser protagonista. El primer aviso lo dio Castañer con un tiro que se marchó sobre el larguero, aunque más tarde tuvo el Polígono una nítida oportunidad en las botas de Víctor Cacharrón. El delantero se filtró por la banda izquierda y su primer disparo lo despejó el portero y del rechace, su posterior tiro acabó en córner.

Por entonces, los lucenses estaban mejor asentados, pero poco a poco los anfitriones encontraron el camino, ya que las imprecisiones eran el común denominador. Prueba de eso un fallo de Diego le quedó a Damián, que se iba directo a la portería, pero su mal control posibilitó que el balón quedara en las manos de Pablo Nóvoa.

De seguido tuvo el Brollón la manera de abrir el marcador, pero el remate de Damián se fue muy cerca del palo derecho.

Los errores también llevaron la firma de los lucenses, en un mal despeje de Dani que le cayó a Pato y cuyo disparo lejano, con la portería vacía, se marchó desviado por muy poco.

El Polígono lo intentó por las bandas y en una de las incursiones de Juan, ensayó un remate a portería que acabó convirtiéndose en un centro raso que, dentro del área pequeña, remató Pato sobre el larguero. Y cuando el primer tiempo tocaba a su fin, Castro derribó en el área a Víctor Cacharrón. Penalti que transformó Juan con un lanzamiento a media altura, superando la estirada del cancerbero para colocar el 1-0.

Con esta ventaja mínima los industriales ganaron en confianza de cara a la segunda parte, en la que los locales intentaron solventar el partido con los tres puntos. Pudo llegar el segundo en una acción que nació de un centro de Pato desde la banda derecha, la pelota le llegó a Michael y su disparo fue despejado por el portero y a continuación dio en el travesaño.

Luego de este sofocón el Brollón encontró el empate. En una de las tantas subidas del lateral Tourón por la banda izquierda, su centro fue conectado en el segundo palo por Iban para establecer el 1-1. Sin duda un duro golpe para un Polígono que necesitaba ganar.

Fue entonces cuando el técnico industrial efectuó cuatro cambios al unísono que terminarían siendo claves para el triunfo final.

Lo que no contaba el equipo de Jorge Regal era que el 2-1 llegó envuelto en papel de regalo. Error clamoroso de Mixo, Sanmiguel le ganó la posesión del balón y sin oposición, dentro del área pequeña, ajustó el tiro junto al palo derecho. Unos minutos más tarde el colegiado no apreció una clara falta sobre Adrián Iglesias dentro del área.

El Polígono se quedaría con diez por la expulsión de su capitán Choupas y su falta sobre el atacante lucense pudo acabar en gol. La falta lanzada por Damián fue despejada por Pablo Nóvoa, que a continuación le tapó el remate a Hugo. Fue determinante esta situación, porque en el último minuto de los cinco adicionados por el colegiado, el Polígono selló la victoria en una rápida contra orquestada por Sanmiguel, cuyo posterior centro atrás le llegó a Adrián Iglesias para sentenciar el encuentro con el definitivo 3-1.

Trabajada y justa victoria de los industriales, que esperan seguir recuperando terreno para darle vida a la liga y ser un duro competidor. Trabajo y mucha serenidad serán sus armas.

Ficha técnica Polígono: Pablo Nóvoa; Atiza, Siño, Choupas, Pato (Sanmiguel, minuto 71), Jota, Diego (Germán Pérez, minuto 71), Juan, David, Michael (Adrián Iglesias, minuto 71) y Víctor Cacharrón (Rubén Villa, minuto 71). Brollón: Dani; Castro, Tourón, Mixo, Miguel, Iban (Hugo, minuto 79), Isma (Nico, minuto 73), Diego, Damián, Take (Jordi, minuto 73) y Castañer. Árbitro: Carlos Sierra; asistido por Lucas Rial y Lucas Alonso. Expulsó por doble tarjeta en el minuto 87 a Choupas, del Polígono. Enseñó amarillas a los jugadores Rubén Villa, Adrián Iglesias y al entrenador Jorge Regal, de los industriales; mientras que a Dani, Castro y Mixo, en el Brollón. Goles: 1-0, min.45: Juan, de penalti. 1-1, min.60: Iban. 2-1, min.75: Sanmiguel. 3-1, min.95: Adrián Iglesias. Incidencias: 85 aficionados en el Antonio González.