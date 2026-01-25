El Polígono precisa sumar frente al Brollón

En su segundo compromiso al frente de un necesitado Polígono, el entrenador Jorge Regal se sentará por primera vez en el banquillo del campo industrial para recibir a un Brollón en clara línea ascendente. “Llevamos una semana muy buena de entrenamientos, aunque el último resultado no fue lo que esperábamos ante un Sporting Carballiño que me gustó mucho. De todas maneras, las sensaciones son buenas porque la plantilla tiene mucho nivel, aunque los objetivos de principio de temporada no se estaban cumpliendo con lo cual el estado anímico baja”.

En cuanto al rival de esta tarde, el entrenador local entiende que es un equipo que “defensivamente es muy sólido y aguerrido. Esa solidez les está dando puntos y creo que en su campo son un rival muy incómodo. Intentaremos romper la racha negativa de resultados que llevamos. El objetivo primero es sumar. ¿Las claves? Fundamentalmente que no nos pueda la ansiedad, tener paciencia y a partir de ahí, ser el equipo reconocible que esperamos todos del Polígono”.

No podrán jugar Iago Ares, que atraviesa un proceso gripal; Peque, que estuvo toda la semana con fiebre, al igual que Germán Pérez.

La cara más feliz se refleja en el cuadro lucense, que llega a este encuentro en un digno séptimo puesto y sabiendo su técnico Chura “que estamos compitiendo todos los partidos, que era el objetivo que teníamos y lo estamos cumpliendo. Los buenos resultados te respaldan y eso que estamos cada jornada con más bajas que la anterior, pero la gente está dando la cara, ya que aquí no hay titulares ni suplentes”. De hecho, para hoy no estarán por tarjetas Davizín y Guitián, además de los lesionados Fran, Adri, Meda, Hugo, Iago y Nico.

Sobre lo que espera de este nuevo compromiso, el entrenador del Brollón entiende que será “un encuentro muy difícil porque de los equipos que llevamos visto, sin contar al Verín, cuando jugaron en Puebla fue el que más me gustó con diferencia. Nosotros vamos a tratar de jugarle de tú a tú, ya que no tenemos nada que perder y a nivel clasificatorio tenemos una buena situación. No supone que tengamos todo hecho, ni mucho menos, pero podemos respirar. Nos enfrentamos a un gran equipo donde vamos a tener minutos en los que nos tocará sufrir”.

Antonio González, 16:30 h.