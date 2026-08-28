Una Ponferradina más modesta, el primer rival de la UD Ourense

El telón de la Primera Federación se alza este sábado para la UD Ourense. Lo hace en su campo, O Couto, y ante uno de los que deberían ser favoritos de la categoría, la SD Ponferradina, que se quedó a las puertas de la Segunda División, un ascenso que le birló el Celta Fortuna en la última eliminatoria.

Es la segunda vez que le sucede porque hace dos temporadas, con el ourensano Javi Rey en el banquillo, también se había quedado con la miel en los labios en la última eliminatoria la campaña anterior, esa vez ante el Andorra. Quizá por eso esta temporada han decidido dar un buen cambio al equipo, eso sí, sin renunciar a seguir siendo uno de los importantes de la categoría y volviendo a aspirar a los puestos de ascenso.

Al frente del equipo berciano continúa el técnico Medhi Nafti, que llegó la pasada temporada a finales de noviembre en sustitución de Fer Estévez para levantar el vuelo de un equipo que por aquellas fechas coqueteaba con el descenso. Y no solo mejoró, casi lo acaba ascendiendo. Eso le valió para continuar, pese a los muchos rumores que le situaban fuera del equipo. Y de ahí a la planificación de temporada actual y la nueva plantilla.

De la liga pasada solo han quedado seis jugadores, aunque eso sí, nombres contrastados en la categoría como David Andújar, Undabarrena, San Emeterio, Carlos Calderón, Slavy o Borja Valle, que volverá al campo de O Couto donde hace muchas temporadas defendió la camiseta del desaparecido CD Ourense cuando empezaba a abrirse camino en el mundo del fútbol. Caras conocidas como el ourensano Germán Novoa o Vicente Esquerdo, con pasado en el Arenteiro y ahora en el Racing de Ferrol, el portero Andrés Prieto, que se marchó al Ibiza, o los delanteros Xemi Fernández (Barakaldo), Pau Ferrer (Unionistas de Salamanca) o José Luis Cortés (Arenas de Getxo), han buscado nuevos destinos. Para sustituirles llegaron jugadores contrastados y con peso en la liga, pero también han hecho una apuesta por la juventud, porque desde la cúpula han reducido el presupuesto con respecto a temporadas anteriores.

17 fichajes

Entre los más destacados figuran los defensas Sergio Nieto (Alcorcón), Jelbat (Ourense CF), Álex Roig (Talavera) o Emi Hernández (Cacereño), los centrocampistas Pablo Muñoz (Guadalajara), Chibozo (Amiens SC), Arturo Molina (Talavera), Tankara (Córdoba CF) o Lucas Macazaga, que llega cedido desde el Leganés. Y en ataque firmaron a Quicala Bari, una de las sensaciones la liga pasada con el Real Avilés, José de León (Alavés B), Serigné Faye (FC Rouen) y Unai Sabroso (Córdoba CF). Una revolución que ha traído al equipo 17 caras nuevas en un equipo que necesita un lógico periodo de adaptación, pero que también por nombre, capacidad e infraestructura tiene que estar con los mejores desde la primera jornada.

El técnico, Mehdi Nafti, lo sabe bien, pero también lanza un mensaje de cautela: “Es un equipo con muchas caras nuevas con lo que casi empezamos un proyecto de cero, pero lo que queremos es que sean competitivos desde el primer minuto. Para nosotros hablar de ascenso es una utopía y sería engañar a la gente, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a ir a cada partido a ganarlo. Sabemos que la gente quiere ver ganar a su equipo cada partido, pero esta temporada tenemos muchos jugadores nuevos, tenemos que reinventarnos, adaptarnos e ir poco a poco”. La primera cita es en un estadio O Couto en el que estarán acompañados.