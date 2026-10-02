Presencia de los Gago en el Internacional de Handan

La milenaria ciudad de Handan, China, se convirtió en el epicentro global de las artes marciales con la celebración del 16º Campeonato Internacional de Taichi. Considerado el evento más grande e influyente de esta disciplina, este encuentro reunió a más de 1.700 competidores de diferentes estilos de taichi, provenientes de 22 países y 21 provincias de China. Entre ellos, los ourensanos José y Ezequiel Gago, de la Escuela Dinamic.

Ourense destacó en su participación en las conferencias y en las demostraciones de taichi de maestros, que fueron muy aplaudidas, pero también en la competición oficial, en la que Ezequiel Gago, una vez más, dejó muy en alto el nombre de la Escuela Dinamic, al lograr la medalla de oro en la modalidad de taichi y la de plata en taichi con sable, tras una fuerte competencia con casi 40 participantes chinos de gran nivel en cada modalidad.

“Es un inmenso honor y un orgullo haber sito invitados a formar parte de la presidencia de este prestigioso evento en calidad de maestros famosos invitados”, aseguraron José y Ezequiel Gago. “Les sorprende que unos extranjeros puedan tener un nivel tan alto en su deporte nacional”, finalizaron los Gago.