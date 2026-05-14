Presidentes del fútbol ourensano, sobre las palabras de Florentino Pérez: “No parecía él, me dio pena”

Florentino Pérez protagonizó este inicio de semana una surrealista comparecencia en la que defendió la gestión del Real Madrid y aseguró que su obligación es proteger a los socios y denunciar las campañas contra el club, que calificó de “orquestadas” por ciertos periodistas. Negó estar cansado o pensar en dimitir, reivindicó los éxitos deportivos y económicos del equipo y explicó que la mala temporada se debe, en parte, a la falta de pretemporada y a las lesiones. Además, confirmó que habrá fichajes, elogió a jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, y cargó duramente contra el FC Barcelona por el “caso Negreira”, afirmando que no quiere relación con un club que “ha pagado a los árbitros durante dos décadas”.

Fue una de las ruedas de prensa de un presidente más comentada de los últimos años, y los ourensanos no son ajenos a ello.

Emilio Gómez-Casasnovas (presidente peña Miguel Ángel): “No reconocía a Florentino, no parecía él, me dio pena”

“No me gustó, no puedo decir otra cosa. No me pareció Florentino, en todos los sentidos. No lo vi bien y cualquiera que haya tenido trato con él sabe que ayer no estaba en condiciones de hacer esa rueda de prensa. Una persona normal tiene que estar muy nerviosa para hacer lo que hizo y él no es así. Él es educado, es una persona que coge los papeles y se ciñe a un discurso y habla bien. Si yo estoy a su lado mando cortar la rueda de prensa. No me creo lo que se vio. Me dio verdadera pena ver así a Florentino Pérez y la gente madridista con la que he hablado todos pensamos lo mismo. Hay gente que me dijo que a los diez minutos tuvo que apagar y dejar de verlo. Estaba nervioso, perdido, repetitivo… no era Florentino. Habrá gente que le diga lo contrario porque hay mucha gente sabe que sí cae también caerá en el club, pero la mayoría creo que no nos gustó nada”.

Argimiro Marnotes (presidente CD Arenteiro): “Un arrebato personal, un pique de poderosos contra poderosos”

“La rueda de prensa que vi me pareció que fue algo improvisada, en contra incluso de toda la maquinaria de prensa que tiene un club como el Real Madrid. Fue más un arrebato de Florentino Pérez y me resulta todavía más sorprendente. Lo vi más como un pique cuando los poderosos luchan contra otros poderosos que cualquier otra cosa. Lo que preocupa no es porque Florentino Pérez sea el presidente del Real Madrid, que también, más todavía porque es el todopoderoso dueño de una empresa que es muy importante dentro del IBEX 35 y cuando uno representa eso, entiendo que lo que dice hay que medirlo todo mucho más”.

Camilo Díaz (presidente Ourense CF): “Le dio la sensación de que no estaba aceptando la crítica”

“Es importante saber interpretar la crítica para saber mejorar y saber dónde pueden estar los errores. Es una persona a la que no conozco personalmente y que no habla mucho en público, pero esta vez la verdad es que dijo algunas cosas que me sorprendieron un poco. Me dio la sensación de que no estaba aceptando la crítica y soy partidario de tener a mi lado a gente que me haga crítica y no a palmeros. La presión no creo que le afecte a todo un presidente del Real Madrid. Una persona que tiene una empresa con un número de trabajadores que es como toda la ciudad de Ourense tiene una capacidad de decisión contundente”.

Javier Orbán (presidente UD Ourense): “A lo mejor las circunstancias lo superaron, incluso a él”

“No vi la rueda de prensa en directo y entera, pero sí que vi cortes de lo que dijo más tarde, por la noche. Creo que Florentino Pérez es un referente dentro del ámbito nacional e internacional y ahora, llegado este momento, a lo mejor las circunstancias lo superan incluso a él y entró a valoraciones que a lo mejor no le corresponden al presidente de un club como es el Real Madrid. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, lo que ocurre en ese vestuario y que se ha dado a conocer debería seccionarlo el departamento deportivo que tiene el propio club. Creo que una junta directiva dentro de un club debe encargarse más de lo que es la gestión y de la organización y no de otras cuestiones. A lo mejor, derivado de la presión que pueda tener ahora o la no obtención de los resultados que se esperaban para esta temporada lo llevaron a hacer esas declaraciones que hizo en la rueda de prensa, pero lo hizo más presionado por las circunstancias que rodeaban a la rueda de prensa que por un criterio objetivo de la situación”.