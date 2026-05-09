Primer asalto de la UD Ourense en la búsqueda de un gran sueño

Día histórico para la Unión Deportiva Ourense, ya que por primera vez disputará un play off de ascenso a Primera Federación. Los unionistas se miden este sábado al Reus en la primera eliminatoria con la ventaja del jugar el partido de vuelta en O Couto.

En la primera temporada en Segunda Federación, los ourensanistas afrontan una eliminatoria ante un equipo con una trayectoria muy similar, ya que el año pasado fue el campeón de Tercera Federación, en este caso del grupo catalán.

La expedición rojilla llegó el jueves a tierras catalanas después de más de 12 hora de autobús para completar los casi 1.000 kilómetros de distancia. El técnico Borja Fernández no podrá contar con los lesionados Manu Vizoso, Noel Cabanas, Viti y Jainchenco, pero sí está convocado el juvenil Roi Currás. A pesar de no poder jugar el encuentro, los ourensanos Noel y Viti han querido acompañar a sus compañeros en la batalla que tendrán en el Municipal de Reus.

En la mañana de ayer, los unionistas se ejercitaron en la ciudad deportiva del Nástic de Tarragona, donde completaron una sesión suave con la vista puesta en el encuentro de esta tarde.

Marc Carrasco

El entrenador del Reus, Marc Carrasco, que ha logrado subir a su equipo de la Segunda Catalana hasta la Segunda Federación, tiene las bajas de los lesionados Xavi Molina (podría estar para la vuelta), Marc Grau y Óscar Jiménez, que se perderá lo que resta de curso.

“La diferencia estará en cómo nos encontremos defensivamente y si somos capaces de mantener la portería a cero, tal y como hemos hecho en las últimas dos jornadas. Tenemos que ser fieles a lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ser protagonistas, apretar alto y replegar en los momentos que lo necesitemos. Además, vamos a afrontar una eliminatoria de 180 minutos, no de 90. Contamos con gente veterana que ya ha disputado este tipo de encuentros y eso tiene que notarse”. dice Carrasco.

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “No vamos a especular”

Tras varios días de análisis del Reus, el técnico rojillo Borja Fernández asegura que “es un equipo que sabe muy bien lo qué hacer con balón y que espera a que le vayas a apretar para jugar rápido con los de arriba. Tienen mucha tranquilidad con la pelota y conectan muy bien con los delanteros”. El hecho de que el Reus defienda con tres centrales y dos carrileros, “no nos tiene que afectar, porque este año y el pasado ya hemos jugado contra varios equipos con cinco atrás y lo hemos hecho bien. Llevamos entrenando durante mucho tiempo cómo combatir ese sistema e incluso durante algún partido tuvimos que cambiar sobre la marcha”.

Por otro lado, Fernández reconoce que “aunque vamos a afrontar una eliminatoria de dos partidos, nosotros nos focalizamos en el partido de ida y vamos a intentar hacer nuestro juego para llevarnos la victoria. Ahora bien, según cómo vaya el marcador, se puede jugar el encuentro, teniendo en cuenta que queda la vuelta. En principio, no contamos con salir a especular, ya que buscamos venirnos con un buen resultado”.

Además, apunta que “hay mucha euforia en el ambiente y en el equipo, y eso se puede venir abajo en cinco minutos, por lo que hay que saber gestionarlo”.