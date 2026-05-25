El primer golpe lo da la UD Ourense

A las 17:00 horas arrancó, oficialmente, el encuentro entre la UD Ourense y el Conquense, porque desde una hora antes el público que abarrotaba la grada de Tribuna ya había empezado la eliminatoria.

Ni el calor, 35 grados al inicio del choque, ni el horario poco apropiado para estas fechas, fueron excusas para que el estadio de O Couto volviera a mostrar sus mejores galas y fuera el jugador número 12 de la UD Ourense. Los unionistas se contagiaron de la energía de su gente, tal y como pedía el entrenador Borja Fernández, y asestaron el primer golpe de la eliminatoria a los de Cuenca gracias al tanto de Santi de Prado, omnipresente durante todo el encuentro.

Los unionistas supieron no caer en la trampa de los visitantes, que intentaron hacer un encuentro lento, demorándose en los saques de portería o de falta y no tuvieron ninguna prisa en el segundo tiempo, a pesar de ir perdiendo 1-0.

Pese a ello, hay que estar sobre aviso y saber que la Balompédica es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que en cualquier saque de banda o una falta desde larga distancia va a colgar el balón en la olla. Por suerte, en este primer “round”, el portero local Bruno Rielo estuvo muy seguro y valiente en las salidas, y eso da mucha tranquilidad a la defensa.

Este domingo también se pudo comprobar que el Conquese tiene jugadores con experiencia y veteranos curtidos en mil batallas que pueden sacar de quicio a cualquiera. Los aficionados rojillos todavía no entienden que el delantero Álvaro Sánchez completara el encuentro sin recibir tarjeta amarilla tras “radiar” el partido durante los 90 y tantos minutos.

Queda la segunda parte de la eliminatoria y se llegará a La Fuensanta con un gol de ventaja, un buen resultado, pero que no debe confundir, ya que el Conquense sabe competir muy bien.