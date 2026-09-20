Primer revés del Ontime ante el Alcantarilla (3-1)

La jugadora del Ontime Carla Ayensa trata de superar la defensa de una contraria.

La racha del Ourense Ontime se terminó en la tercera jornada de liga, tras caer derrotado en su visita al Alcantarilla tras un partido definido en los minutos finales.

El equipo local empezó mejor y se estrenaba adelantándose en el marcador gracias a Mariángeles V., que desviaba con el cuerpo un remate centrado por Toñi. En un encuentro marcado por los errores y los continuos cambios de dinámica, Marina respondía con una gran intervención ante un remate a bocajarro de Judith, manteniendo la ventaja de las murcianas.

Tanto Manu Cossío como Juan Alcaraz movían sus piezas desde los banquillos en busca de soluciones, pero el marcador no volvería a variar antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Esther salvaba sobre la misma línea de gol una peligrosa llegada de Cata por línea de fondo. El Alcantarilla trataba de cerrar espacios y proteger su ventaja, pero a los seis minutos Raquelilla conseguía superar a Marina en el mano a mano con un disparo a media altura para establecer la igualada (1-1).

La reacción alcantarillera no se hizo esperar y Rocío Molina volvía a poner por delante a las locales con un potente disparo exterior (2-1).

El Ourense Ontime buscaba una nueva reacción y, en el tramo final, apostaba por el juego de cinco para tratar de rescatar algo positivo. Sin embargo, un robo de Toñi en primera línea de presión permitía a la jugadora habilitar a Lydia G., que no perdonaba en la definición para establecer el definitivo 3-1 y certificar el triunfo del Alcantarilla y la primera derrota de la temporada de un Ontime que esta campaña quiere aspirar competir por los puestos altos y que se marcha al parón como séptimo clasificado, con seis puntos de nueve posibles.

La competición se toma ahora un descanso interminable de casi un mes y regresará el próximo 17 de octubre. Entonces, el Ourense Ontime recibirá al Rodiles y el otro representante ourensano, el Estrela Verín, visitá al líder, el Atlético Navalcarnero.