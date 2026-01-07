La Primera RFEF, una trituradora de entrenadores

El fútbol no tiene memoria. Es una frase hecha, pero también una realidad. Para muestra, la Primera Federación, aunque podría valer para todas las categorías. Cuando aún no ha finalizado la primera vuelta en los dos grupos, 16 entrenadores han dejado los banquillos, y al ritmo que van, los que consigan acabar la temporada podrán considerarse unos privilegiados.

En el grupo uno, dónde participan los dos representantes provinciales, el Ourense CF y el CD Arenteiro, ha habido seis cambios, alguno incluso antes de empezar la liga. Fue el Real Avilés, el que en pretemporada se cargó a Javi Rozada, que había conseguido el ascenso, por desavenencias con la directiva. Llegó Dani Vidal, la temporada pasada en el Nastic de Tarragona. Le siguió, en las primeras jornadas, Oriol Riera en Unionistas de Salamanca y a su puesto llegó Mario Simón. También después de varias semanas cuestionado, Juan Sabas dejó el Zamora CF y en su lugar situaron a un viejo conocido como Óscar Cano. La Ponferradina cambió a Fernando Estévez por Mehdi Nafti buscando un revulsivo para un equipo que tenía que pelear por el ascenso al fútbol profesional, pero lejos de mejorar, ha empeorado la clasificación de los bercianos y ya está muy cuestionado. El Talavera cerró la etapa de Diego Nogales y se trajo al argentino afincado en España Alejandro Sandrón.

Llega Cuesta al banquillo

El Arenteiro también está en ese listado. En el conjunto verde, casi desde el comienzo estuvo muy cuestionado Jesús Arribas, pero fue aguantando en el puesto hasta la jornada 11, en la que, tras la derrota ante el Racing de Ferrol 0-2, fue cesado. El ourensano Luis Vilachá estuvo en el partido de Bilbao al frente del equipo y en la jornada 13 debutó Jorge Cuesta en el derbi ante el Ourense CF. Lo hizo con derrota, pero poco a poco el equipo ha ido mejorando, y pese a estar en descenso, el futuro pinta mejor.

Peor ha sido todavía en el grupo dos. Aquí han caído ya diez técnicos, algunos con mucho nombre. Paco Jémez dejó el Ibiza y le relevó Miguel Álvarez; Joseba Etxebarria cayó en el Murcia, dónde ahora está Adrián Colunga; Javi Cabello dejó su puesto en el Eldense a Claudio Barragán; el gallego Luis César Sampedro dejó el Nástic de Tarragona y llegó Cristobal Parralo, el ex del Racing de Ferrol; Jesús Galván se marchó del Sevilla Atlético y llegó Luci Martín; Carlos de Lerma fue cesado en el Marbella por David Movilla; Beto Company fue el sustituto de Rubén Torrecilla en el Hércules; Abel Gómez fue cesado en el Antequera, que contrató a Abraham Paz; el filial del Betis cambió a Javi Medina por Dani Fragoso y finalmente el Atlético Sanluqueño cesó a Pérez Herrera y puso al frente a Daniel Casas, que promociona desde el equipo juvenil. Uno detrás de otro en una liga imprevisible.