Cara y cruz de los equipos ourensanos de Primera RFEF

La vuelta a la competición, luego del parón de dos semanas, deparó una victoria y una derrota para los dos equipos ourensanos. El Ourense CF sumó tres puntos muy importantes luego de vencer en un campo de O Couto impracticable al Real Avilés por 2-1, lo que le deja en el puesto 12 de la clasificación con 22 puntos, cuatro de margen sobre el descenso. Puestos a los que vuelve a caer el Arenteiro, que volvió de tierras madrileñas con una derrota por 2-0 ante el Real Madrid Castilla. Dejaron una muy buena imagen los jugadores verdes, pero las grandes intervenciones del portero del filial, Fran González, les privaron de un mejor resultado. Son quintos por la cola con 19 puntos, a uno de la salvación.

El técnico del Ourense CF se mostraba muy satisfecho por la victoria de los suyos: “Es una victoria que nos sabe muy bien porque hemos tenido que sufrir, pero hemos hecho una gran segunda parte y creo que por méritos igual se nos ha quedado incluso un poco corto”. Y volvió a recalcar el alma que tiene su equipo remontando otra vez un partido que estaba muy cuesta arriba: “Tengo que felicitar a todos los futbolistas, tanto los que jugaron de inicio como los que entraron desde el banquillo. Es un grupo que cree mucho en lo que hace, que trabaja muy duro y que siempre están dispuestos a darlo todo”.

El técnico azulón, Dani Llácer, volvió a quejarse del mal estado del césped de O Couto

“Un campo en condiciones”

Y tampoco quiso dejar la oportunidad de hablar de la situación del campo de O Couto: “Yo no soy de aquí, pero creo que una ciudad como Ourense se merece un campo en condiciones. Es una vergüenza como está y ya no voy al hecho de que nos perjudique por el perfil de plantilla que tenemos y el modelo de juego que hacemos, lo digo ya por salud de los jugadores, porque lo normal es que cualquiera día haya lesiones graves, porque como está es una salvajada. Nos merecemos un campo en condiciones”.

La otra cara de la moneda era el técnico del Arenteiro, Jorge Cuesta, que pese al buen juego de su equipo en Madrid, volvían de vacío y rompían una racha de tres victorias consecutivas. “Fue una pena, porque en la primera parte estuvimos muy bien y tuvimos ocasiones muy claras para adelantarnos en el marcador y condicionar mucho el partido. En la segunda, pese a que ellos estuvieron mejor, volvimos a tener ocasiones claras para haber empatado”. Reconocía Cuesta que “nos queda un mal sabor de boca, ya que pienso que en muchos tramos del partido fuimos superiores, supimos manejar bien los tiempos y el Castilla tuvo que renunciar a su estilo de juego, por eso la pena de irnos de vacío”.

También habló sobre el dudoso gol anulado a Martín Ochoa, que sería el 0-1, y las intervenciones del VAR: “En cuanto al gol que nos anulan, las reglas son claras, en caso de duda prevalece la primera opinión del colegiado y como las imágenes no son las mejores, pues poco más que decir. En el tema del VAR pienso que a día de hoy es una herramienta imperfecta, pero también creo que da más justicia de la que había antes, entiendo que se debe mejorar el proceso, pero creo que es el camino que tiene que tomar esto porque da mucha más justicia”. Y también habló de la sorprendente suplencia del goleador Víctor Mingo, que está en muchas quinielas para poder abandonar el equipo. El técnico lo dejó claro: “Fue por un proceso gastrointestinal que tuvo, no ha entrenado bien por la semana, ha perdido cuatro quilos y es de justicia que otro compañero que está mejor juegue. No hay nada más”.